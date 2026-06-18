दिल्ली में आयोगों के गठन में BJP विधायकों को रखा जा सकता है बाहर; DDC को लेकर क्या प्लान
रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली दिल्ली की भाजपा सरकार जल्द आयोगों का गठन करेगी। इसके तहत दिल्ली महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग में जल्दी नियुक्तियां होंगी। वहीं, आप सरकार में बने दिल्ली डायलॉग कमीशन का नाम भी बदला जा सकता है।
दिल्ली की भाजपा सरकार नए संगठन के साथ-साथ राजधानी में प्रदेश स्तरीय आयोगों का गठन भी जल्दी कर देगी। इसकी कवायद शुरू हो गई है। पार्टी के बड़े नेता इस पक्ष में हैं कि विधायकों का आयोगों में नहीं रखा जाए। उनके स्थान पर संगठन में काम कर रहे लोगों को मौका मिलना चाहिए। अलग-अलग आयोगों के लिए नाम को शार्ट लिस्ट कर दिया गया है।
पिछली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा गठित दिल्ली डायलॉग कमीशन का नाम बदलकर इसे भी जारी रखा जा सकता है। भाजपा में जिला कमेटियों के लिए कवायद पूरी हो गई है। संगठन के साथ-साथ सरकार में खाली पदों को जल्दी भरा जाएगा।
दिल्ली महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, दिल्ली डायलॉग कमीशन के साथ साथ अन्य सरकारी नियुक्तियों को जल्दी पूरा किया जाएगा। पार्टी नेताओं ने तय किया है कि आयोगों में विधायकों को नहीं रखा जाएगा। ऐसे कार्यकर्ता जिन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, सरकारी नियुक्तियों में दिखाई दे सकते हैं।
बदला जा सकता है डायलॉग कमीशन का नाम
सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली डायलॉग कमीशन का नाम बदला जा सकता है। सरकार इसे बंद करने के पक्ष में नहीं है। नाम बदलकर नियुक्ति की घोषणा की जा सकती है। हालांकि, अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि केवल डीडीसी में आम आदमी पार्टी से भाजपा में आए एक विधायक की नियुक्ति हो सकती है, बाकि जगहों पर संगठन से जुड़े लोगों के नाम ही भेजे गए हैं। अगले वर्ष होने वाले निगम चुनावों से पहले भाजपा संगठन को नए सिरे से तैयार कर रही है तो सरकार में भी सियासी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति की जाएगी। नामों की चर्चा हो चुकी है। अब आलाकमान की हरी झंडी का इंतजार है।
गौरतलब है कि, पिछले महीने ही पार्टी ने केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली भाजपा का नया अध्यक्ष बनाया है। 62 वर्षीय हर्ष मल्होत्रा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कैबिनेट में दिल्ली से एकमात्र केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष के रूप में वीरेंद्र सचदेवा की जगह ली है। सचदेवा ने इस साल मार्च में दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष के रूप में अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा किया था। केंद्र में मंत्री बनने से पहले मल्होत्रा ने भाजपा की दिल्ली इकाई के महासचिव के रूप में काम किया था। उन्हें पार्टी संगठन से जुड़े मामलों के साथ-साथ नगर निकायों के कामकाज का विशेषज्ञ माना जाता है। 2015 में वह तत्कालीन पूर्वी दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के मेयर चुने गए थे।