Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

‘पुलिस चौकी की तरह तुम्हें भी उड़ा देंगे’; BJP विधायक नंद किशोर गुर्जर और नाजिया इलाही खान को धमकी

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
share

गाजियाबाद की वसुंधरा पुलिस चौकी की जांच के बीच अब लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर और नाजिया इलाही खान को मौत वाली धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। दोनों को ही चौकी में धमाके की तरह उड़ाने की धमकी दी गई है। 

‘पुलिस चौकी की तरह तुम्हें भी उड़ा देंगे’; BJP विधायक नंद किशोर गुर्जर और नाजिया इलाही खान को धमकी
नंद किशोर गुर्जर और नाजिया इलाही खान

गाजियाबाद की वसुंधरा पुलिस चौकी पर हुए धमाके में पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी का नाम मुख्य रूप से सामने आ रहा है। खुफिया एजेंसियां शहजाद के खिलाफ दर्ज पुराने मामलों की छानबीन कर रहीं। दूसरी ओर, लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर और कुरीतियों पर बोलने वाली युवती नाजिया इलाही खान को भी चौकी में धमाके की तरह उड़ाने की धमकी दी गई है। उन्होंने पुलिस से इसकी मौखिक शिकायत की है।

इंदिरापुरम थाने की वसुंधरा पुलिस चौकी पर 6 नवंबर की रात करीब 9 बजे जोरदार धमाका हुआ था। इसमें दीवार पर दरार आ गई और खिड़कियों के शीशे टूट गए थे। इस घटना में चौकी में खाना देने आया डिलीवरी बॉय ईशान घायल हो गया था। दरोगा विकास ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। हमले के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ‘गाजी 2 नाम’ के एकाउंट से पोस्ट कर तहरीक उल मुजाहिदीन हिन्दुस्तान नाम के संगठन ने धमाके की जिम्मेदारी ली थी।

ये भी पढ़ें:वसुंधरा पुलिस चौकी में धमाका आतंकी साजिश? PAK के शहजाद भट्टी पर हमला कराने का शक

पुलिस चौकी में धमाके के बाद लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने बयान दिया था कि नीच मानसिकता वाले इस कृत्य का गाजियाबाद पुलिस जवाब देगी। उन्होंने हमले में पाकिस्तान का हाथ होने की बात कही थी। रविवार को दीवाली के दिन लोनी विधायक को फोन कर धमकी दी गई कि पाकिस्तान के खिलाफ उल्टा-सीधा बोला तो पुलिस चौकी की तरह तुम्हें भी उड़ा देंगे।

नाजिया को पाकिस्तानी नंबर से आई वॉट्सऐप कॉल

विधायक ने कॉल करने वाले से जगह और नाम पूछा तो उसने नहीं बताया और खुद को मलिक बताते हुए कहा कि उसे सब कुछ पता है। उसने घर को ही बम से उड़ाने की धमकी दी। वहीं, इंदिरापुरम में रहने वाली नाजिया इलाही खान को भी इसी तरह पाकिस्तानी नंबर से वॉट्सऐप पर धमकी दी गई। उनके परिजनों का फोटो भेजकर कहा कि वसुंधरा चौकी की तरह तुम्हारे परिवार को उड़ा देंगे। नाजिया ने बताया कि उन्हें दो अलग-अलग ऑडियो रिकॉडिंग के जरिये ये धमकी मिली। इससे पहले भी शहजाद भट्टी के नाम पर मिली धमकी में नाजिया ने केस दर्ज कराया था। पुलिस ने अपनी जांच में दोबारा धमकी देने वाले नंबरों को भी शामिल किया है।

शहजाद भट्टी के खिलाफ जांच आगे बढ़ाई गई

सूत्रों का कहना है कि धमाके में पाकिस्तान का नाम सामने आने के बाद से जांच बेहद ही गोपनीय तरीके से की जा रही है। शहजाद भट्टी के भारत में मौजूद नेटवर्क को खंगालने में जुट गई हैं। आशंका है कि शहजाद ने यह हमला अपने किसी स्लीपर सेल से कराया है। एजेंसियों की शुरुआती जांच में पोटेशियम क्लोरेट के इस्तेमाल की आशंका जताई गई है। हालांकि यह विस्फोटक कैसा था, अधिकारी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं।

ये भी पढ़ें:जिहादियों को ऐसा जवाब मिलेगा कि…; पुलिस चौकी में धमाके पर नंदकिशोर गुर्जर

लावारिस मिली स्कूटी के चालक से पूछताछ

वसुंधरा चौकी पर हुए धमाके के बाद एलिवेटेड रोड के पास ही एक स्कूटी लावारिस हालत में खड़ी मिली थी। इसके चालक की पहचान हो गई है, जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने दिल्ली से राजनगर आया था। पेट्रोल खत्म होने पर वह स्कूटी एलिवेटेड रोड पर छोड़कर चला गया था। उसके बयान का सत्यापन होने के बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया। उसके अलावा तीन से चार और संदिग्ध लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था।

नए परिसर में शिफ्ट होगी चौकी

धमाके के बाद चौकी को चारों ओर से सील कर दिया गया है। जांच के लिए सिर्फ अधिकारी ही इसके अंदर जा रहे हैं। फिलहाल चौकी का संचालन इंदिरापुरम थाने से किया जा रहा है। यहां पर तैनात पुलिसकर्मियों को कड़ी निगरानी बनाए रखने के निर्देश हैं। अधिकारियों ने बताया कि पुराने परिसर के पास में ही नया परिसर बनाया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:वसुंधरा पुलिस चौकी में धमाका, शीशे टूटे और दीवार में भी दरार; डिलीवरी बॉय घायल
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Ghaziabad News nand kishore gurjar
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करे और पाएं पल-पल की ताज़ा खबर
Hindi Newsएनसीआर News‘पुलिस चौकी की तरह तुम्हें भी उड़ा देंगे’; नंद किशोर गुर्जर-नाजिया खान को धमकी