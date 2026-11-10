‘पुलिस चौकी की तरह तुम्हें भी उड़ा देंगे’; BJP विधायक नंद किशोर गुर्जर और नाजिया इलाही खान को धमकी

गाजियाबाद की वसुंधरा पुलिस चौकी की जांच के बीच अब लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर और नाजिया इलाही खान को मौत वाली धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। दोनों को ही चौकी में धमाके की तरह उड़ाने की धमकी दी गई है।

गाजियाबाद की वसुंधरा पुलिस चौकी पर हुए धमाके में पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी का नाम मुख्य रूप से सामने आ रहा है। खुफिया एजेंसियां शहजाद के खिलाफ दर्ज पुराने मामलों की छानबीन कर रहीं। दूसरी ओर, लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर और कुरीतियों पर बोलने वाली युवती नाजिया इलाही खान को भी चौकी में धमाके की तरह उड़ाने की धमकी दी गई है। उन्होंने पुलिस से इसकी मौखिक शिकायत की है।

इंदिरापुरम थाने की वसुंधरा पुलिस चौकी पर 6 नवंबर की रात करीब 9 बजे जोरदार धमाका हुआ था। इसमें दीवार पर दरार आ गई और खिड़कियों के शीशे टूट गए थे। इस घटना में चौकी में खाना देने आया डिलीवरी बॉय ईशान घायल हो गया था। दरोगा विकास ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। हमले के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ‘गाजी 2 नाम’ के एकाउंट से पोस्ट कर तहरीक उल मुजाहिदीन हिन्दुस्तान नाम के संगठन ने धमाके की जिम्मेदारी ली थी।

पुलिस चौकी में धमाके के बाद लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने बयान दिया था कि नीच मानसिकता वाले इस कृत्य का गाजियाबाद पुलिस जवाब देगी। उन्होंने हमले में पाकिस्तान का हाथ होने की बात कही थी। रविवार को दीवाली के दिन लोनी विधायक को फोन कर धमकी दी गई कि पाकिस्तान के खिलाफ उल्टा-सीधा बोला तो पुलिस चौकी की तरह तुम्हें भी उड़ा देंगे।

नाजिया को पाकिस्तानी नंबर से आई वॉट्सऐप कॉल विधायक ने कॉल करने वाले से जगह और नाम पूछा तो उसने नहीं बताया और खुद को मलिक बताते हुए कहा कि उसे सब कुछ पता है। उसने घर को ही बम से उड़ाने की धमकी दी। वहीं, इंदिरापुरम में रहने वाली नाजिया इलाही खान को भी इसी तरह पाकिस्तानी नंबर से वॉट्सऐप पर धमकी दी गई। उनके परिजनों का फोटो भेजकर कहा कि वसुंधरा चौकी की तरह तुम्हारे परिवार को उड़ा देंगे। नाजिया ने बताया कि उन्हें दो अलग-अलग ऑडियो रिकॉडिंग के जरिये ये धमकी मिली। इससे पहले भी शहजाद भट्टी के नाम पर मिली धमकी में नाजिया ने केस दर्ज कराया था। पुलिस ने अपनी जांच में दोबारा धमकी देने वाले नंबरों को भी शामिल किया है।

शहजाद भट्टी के खिलाफ जांच आगे बढ़ाई गई सूत्रों का कहना है कि धमाके में पाकिस्तान का नाम सामने आने के बाद से जांच बेहद ही गोपनीय तरीके से की जा रही है। शहजाद भट्टी के भारत में मौजूद नेटवर्क को खंगालने में जुट गई हैं। आशंका है कि शहजाद ने यह हमला अपने किसी स्लीपर सेल से कराया है। एजेंसियों की शुरुआती जांच में पोटेशियम क्लोरेट के इस्तेमाल की आशंका जताई गई है। हालांकि यह विस्फोटक कैसा था, अधिकारी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं।

लावारिस मिली स्कूटी के चालक से पूछताछ वसुंधरा चौकी पर हुए धमाके के बाद एलिवेटेड रोड के पास ही एक स्कूटी लावारिस हालत में खड़ी मिली थी। इसके चालक की पहचान हो गई है, जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने दिल्ली से राजनगर आया था। पेट्रोल खत्म होने पर वह स्कूटी एलिवेटेड रोड पर छोड़कर चला गया था। उसके बयान का सत्यापन होने के बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया। उसके अलावा तीन से चार और संदिग्ध लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था।