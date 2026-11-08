'घर में बम विस्फोट करके तुझे उड़ा देंगे'- भाजपा विधायक का दावा, पाकिस्तान से मिली धमकी
गाजियाबाद के लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दावा किया है कि उन्हें पाकिस्तान से धमकी मिली है। उन्होंने मीडिया को बताया- पाकिस्तान के संगठन से सुबह मुझे फोन आया है। उसने कहा- तुम्हारे घर में बम विस्फोट करके तुम्हें उड़ा देंगे।
गाजियाबाद के लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दावा किया है कि उन्हें पाकिस्तान से धमकी मिली है। उन्होंने मीडिया को बताया- "पाकिस्तान के संगठन से सुबह मुझे फोन आया है। उसने कहा- 'तु्म्हारे घर में बम विस्फोट करके तुम्हें उड़ा देंगे।' हमने उसे जवाब दे दिया है।" विधायक नंद किशोर गुर्जर ने अपने एक्स अकाउंट से एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वह फोन पर बात करते नजर आ रहे हैं और सामने वाला उन्हें अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है।
योगी-मोदी की पुलिस के साथ मिलकर यहां लाएंगे
न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए नंदकिशोर गुर्जर ने आगे बताया- "हमने उसे जवाब दे दिया है। हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। इलाज कर देंगे। पीढ़ियां याद करेंगी। पाकिस्तान में भी बैठे होगे, तो योगी जी की पुलिस सक्षम है कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर उन्हें यहां लाएंगे और 72 हूरों के पास भेजने का काम करेंगे।" शेयर किए गए वीडियो में नंदकिशोर गुर्जर किसी से बात करते नजर आ रहे हैं।
फोन करने वाले ने कहा- तुझे बम से उड़वा देंगे
फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है- बात सुन मेरी, हर काम पाकिस्तान नहीं करवाता है। ये मेरी तुझे चेतावनी है। अगर अगली बार तूने पाकिस्तान के बारे में या किसी और मामले में बोलेगा, तो अभी ये गाजियाबाद में हुआ है, अगला तेरे घर में होगा और तुझे बम से उड़वा देंगे।
विधायक बोले- कायर जेहादियों की धमकी से मैं डरने वाला नहीं
वीडियो शेयर करते हुए नंदकिशोर गुर्जर ने एक्स ट्वीट में लिखा- “कायर जेहादियों की धमकी से मैं डरने वाला नहीं हूं, हिंदुत्व और जनसेवा का कार्य आखिरी क्षणों तक जारी रहेगा। धमकियां देने का शौक पालने वाले पाकिस्तान के भिखमंग पिल्लों को शायद यह नहीं पता कि भारत का एक-एक नागरिक और जनप्रतिनिधि राष्ट्र की आन-बान-शान के लिए सदैव खड़ा है!”
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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