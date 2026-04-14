Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

1990 जैसा कत्लेआम हो सकता था, नोएडा बवाल पर BJP विधायक ने किया ISI कनेक्शन का दावा

Apr 14, 2026 10:07 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
share

Nandkishor Gurjar statement on Noida Protest: उनका कहना है कि ये कोई इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं है। अगर नाकामी होती तो 1990 जैसी घटना घट जाती। उन्होंने आईएसआई से तार जुड़ने और कट्टरपंथी मुल्कों का हाथ होने जैसी बातों का भी जिक्र किया।

1990 जैसा कत्लेआम हो सकता था, नोएडा बवाल पर BJP विधायक ने किया ISI कनेक्शन का दावा

Nandkishor Gurjar on Noida Protest: भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने नोएडा में हुए श्रमिक आंदोलन के पीछे बड़ी साजिश होने की आशंका जताई है। उनका कहना है कि ये कोई इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं है। अगर नाकामी होती तो 1990 जैसी घटना घट जाती। उन्होंने आईएसआई से तार जुड़ने और कट्टरपंथी मुल्कों का हाथ होने जैसी बातों का भी जिक्र किया। यूपी के डीजीपी ने मजदूर आंदोलन के दौरान हिंसा भड़काने में कुछ व्यक्तियों और समूहों की भूमिका की ओर इशारा किया है।

अगर नाकामी होती, तो बलात्कार, कत्ल की आवाजें आतीं

भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने नोएडा में हुए श्रमिक आंदोलन पर कहा- ये इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं है। सरकार मुस्तैद थी, इसलिए बड़ी घटना को टाल दिया है। जिस तरह से भीड़ को भड़काया गया, अगर नाकामी होती तो 1990 की तरह मस्जिदों से आवाज आती। उन्होंने कहा- उस दौरान मस्जिदों से आवाज आई थी कि इनकी बहन-बेटियों का बलात्कार कर दो, कत्ल कर दो और कश्मीर में कत्लेआम हुआ। अपने देश के लोगों को शर्णार्थी बनना पड़ा।

ये भी पढ़ें:नोएडा के हिंसक प्रदर्शन और मजदूरों की मांगों में छिपा ‘हरियाणा फैक्टर’

ISI और कट्टरपंथी मुल्कों का हाथ होने की बात

जो इनपुट मिल रहे हैं, उसके मुताबिक इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने समय रहते पूरी चीजों को कंट्रोल किया है। कोई हताहत नहीं हुआ है। जो नुकसान हुआ है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके पीछे राजनीतिक साजिश भी है। इसमें आईएसआई के तार जुड़ने और कट्टरपंथी मुल्कों का हाथ होने का मामला सामने आया है।

यूपी DGP ने क्या बताया

उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्ण ने मंगलवार को कहा कि इलेक्ट्रॉनिक और सीसीटीवी फुटेज से मिले सबूत नोएडा में मजदूर आंदोलन के दौरान हिंसा भड़काने में कुछ व्यक्तियों और समूहों की भूमिका की ओर इशारा करते हैं और इन सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।

ये भी पढ़ें:सैलरी, बोनस, ओवरटाइम पर DM-CM ने दिए थे निर्देश; फिर नोएडा में क्यों भड़के मजदूर

83 जगहों पर 42000 मजदूरों ने किया आंदोलन

गौतमबुद्ध नगर की पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने बताया कि सोमवार को 83 स्थानों पर करीब 42,000 श्रमिकों ने प्रदर्शन किया, लेकिन हिंसा केवल दो जगहों पर हुई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया।

300 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए

हिंसा के मामले में अब तक 300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और सात प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। आगे की कार्रवाई जारी है। श्रमिकों का आंदोलन शांत होने के बाद मंगलवार को सेक्टर 121 में सैकड़ों घरेलू कामगारों ने एक प्रीमियम हाउसिंग सोसाइटी के बाहर प्रदर्शन किया।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Ncr News Noida News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।