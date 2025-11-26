'ब्राह्मण की बेटी' बयान पर आक्रोश; IAS संतोष वर्मा के खिलाफ MLA नंदकिशोर गुर्जर ने दी शिकायत
भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नंद किशोकर गुर्जर ने संतोष वर्मा पर ब्राह्मण समाज की बेटियों का अपमान करने का आरोप लगाया है।
ब्राह्मण समाज की बेटियों पर की अभद्र टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी संतोष वर्मा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। BJP विधायक नंदकिशोर गुर्जर IAS अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ पुलिस में पहुंच गए हैं। भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने गाजियाबाद जिले के लोनी थाने में आईएएस संतोष वर्मा पर ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर की गई अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दी है।
विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने मामले में रासुका सहित कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर अभद्र और अशोभनीय टिप्पणी की। यह टिप्पणी सिर्फ एक समाज ही नहीं वरन पूरे भारत देश की बेटियों का अपमान है।
नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी का सम्मान सर्वोपरि है। मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा की टिप्पणी से महिलाओं में रोष है। विधायक ने मामले में लोनी कोतवाली में शिकायत का कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम का कहना है कि मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी।