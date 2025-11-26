Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsbjp mla nand kishore gurjar files complaint on ias santosh verma over brahmin daughter remark
'ब्राह्मण की बेटी' बयान पर आक्रोश; IAS संतोष वर्मा के खिलाफ MLA नंदकिशोर गुर्जर ने दी शिकायत

'ब्राह्मण की बेटी' बयान पर आक्रोश; IAS संतोष वर्मा के खिलाफ MLA नंदकिशोर गुर्जर ने दी शिकायत

संक्षेप:

भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नंद किशोकर गुर्जर ने संतोष वर्मा पर ब्राह्मण समाज की बेटियों का अपमान करने का आरोप लगाया है। 

Wed, 26 Nov 2025 06:21 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
share Share
Follow Us on

ब्राह्मण समाज की बेटियों पर की अभद्र टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी संतोष वर्मा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। BJP विधायक नंदकिशोर गुर्जर IAS अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ पुलिस में पहुंच गए हैं। भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने गाजियाबाद जिले के लोनी थाने में आईएएस संतोष वर्मा पर ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर की गई अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने मामले में रासुका सहित कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर अभद्र और अशोभनीय टिप्पणी की। यह टिप्पणी सिर्फ एक समाज ही नहीं वरन पूरे भारत देश की बेटियों का अपमान है।

नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी का सम्मान सर्वोपरि है। मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा की टिप्पणी से महिलाओं में रोष है। विधायक ने मामले में लोनी कोतवाली में शिकायत का कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम का कहना है कि मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Mp News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।