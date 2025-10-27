भाजपा विधायक को ना चाहते हुई भी यमुना में लगानी पड़ी डुबकी, AAP नेताओं ने VIDEO शेयर कर कसा तंज

Hindustan Hindi News
संक्षेप: भाजपा विधायक रविन्दर सिंह नेगी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खुद के गिरने का वीडियो तो शेयर नहीं किया, लेकिन वह वीडियो किसी अन्य के द्वारा शेयर कर दिया गया और जो जमकर वायरल हो गया।

Mon, 27 Oct 2025 05:15 PMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रविन्दर सिंह नेगी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह ना चाहते हुई भी यमुना जी में डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने शेयर करते हुए उनका मजाक उड़ाया है। दरअसल इस वीडियो में भाजपा विधायक दिल्ली में यमुना नदी के पानी के साफ होने का दावा करते हुए AAP के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज को चैलेंज दे रहे थे। इसी दौरान जैसे ही वह यमुना नदी का पानी पीने का दावा करते हुए इसी बात के लिए भारद्वाज को चैलेंज करते हैं, तभी अचानक उनका पैर फिसल जाता है और वह पानी में गिर जाते हैं। अब उनके इसी पानी पीने के दावे को झूठा बताते हुए AAP नेता कह रहे हैं कि झूठ और दिखावे की राजनीति से तंग आकर यमुना मैया ने खुद इन्हें अपने पास बुला लिया।

नेगी ने शेयर किया फिसलने से पहले का वीडियो

पानी में फिसलने से बिल्कुल पहले का एक वीडियो नेगी ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें वह सौरभ भारद्वाज को निशाने पर लेते हुए उन्हें मुगलों की आखिरी सल्तनत के वारिस बताते हुए यमुना का पानी साफ होने का दावा करते हैं और उसे बोतल में भरकर दिखाते हैं। इसके साथ ही नेगी उनसे कहते हैं कि तुम बार-बार हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट कर रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए।

AAP नेताओं पर आरोप लगाते हुए नेगी कहते हैं, 'मुसलमानों के तलवे चाटते हो, मौलवियों के तलवे चाटते हो, 40-40 हजार रुपए देते हो मौलवियों को अपनी सरकार में और हिंदुओं के पर्वों को रोकते हो। जब से छठी मैया का पर्व आ रहा है, तब से रोज छठी मैया के बारे में गलत-सलत बोल रहे हो। हिंदुओं के त्योहारों को रोकना ये तुम्हारी पुरानी आदत है। मुसलमानों की इफ्तियार पार्टी में टोपी लगाकर जाओ, वहां जाकर मांस खाओ, और हिंदुओं के पर्व आए, तो उसमें हिंदुओं को वेबकूफ बनाओ। कि छठ रोको जी, दीपावली रोको जी, यही काम रह गया है तुम्हारा।'

आगे पानी की बोतल दिखाते हुए नेगी ने कहा, 'देख लीजिए पूरे भारत के लोगों, खासकर बिहार के लोगों से मैं स्पेशल कहता हूं, किस तरह से 7 महीने से भाजपा सरकार काम कर रही है। जब बिहार में वोट डालोगे तो एक बार जरूर याद रखना कि पिछले सात महीनों से किस तरह से दिल्ली में काम हुआ है।'

इसके बाद नेगी ने अपने पास मौजूद बोतल में भरा हुआ पानी भी पीकर भी दिखाया और सौरभ भारद्वाज को चैलेंज करते हुए कहा कि 'हिम्मत है तो तुम आ जाना पानी पी लेना यहां पर..., बेवकूफ बनाते हैं लोगों को...' बस नेगी का इतना कहना ही था कि उनका पैर फिसल जाता है और वे यमुनाजी में गिर जाते हैं। ऐसे में उन्हें ना चाहते हुए भी पानी में डुबकी लगानी पड़ गई।

हालांकि नेगी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खुद के गिरने का वीडियो तो शेयर नहीं किया, लेकिन वह वीडियो किसी अन्य के द्वारा शेयर कर दिया गया और जमकर वायरल हो गया।

भारद्वाज ने शेयर किया फिसलने के बाद का वीडियो

AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने उसी वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, 'भाजपा विधायक की बहुत सुंदर डुबकी, आपके झूठ से मां यमुना बहुत नाराज है'। वहीं एक अन्य AAP नेता संजीव झा ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, 'यह हैं भाजपा विधायक रविंद्र नेगी जी, जिन्होंने झूठ की पराकाष्ठा को भी पार कर दिया है। जुमलेबाजी अब इनका पेशा बन चुका है। शायद इसी झूठ और दिखावे की राजनीति से तंग आकर यमुना मैया ने खुद इन्हें अपने पास बुला लिया।'

