BJP MLA का दावा AAP का करीबी है हमलावर, फोटो शेयर कर पूछा- केजरीवाल जी यह रिश्ता क्या कहलाता है

AAP नेता के साथ हमलावर की कथित फोटो को शेयर करते हुए खुराना ने कहा, जिस बात का डर था, वही हुआ, इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछा है कि कृपया बताइए, यह रिश्ता क्या कहलाता है।

दिल्ली की मोतीनगर सीट से भाजपा विधायक हरीश खुराना ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले का राजनीतिक एंगल खोज निकाला है। उन्होंने एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें गुजरात की आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया के साथ एक शख्स नजर आ रहा है। भाजपा विधायक का दावा है कि इटालिया के साथ नजर आ रहा यह शख्स वही आरोपी है, जिसने बुधवार सुबह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया था।

इस फोटो को शेयर करते हुए खुराना ने लिखा, जिस बात का शक था, वही हुआ। इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछा है कि कृपया बताइए, यह रिश्ता क्या कहलाता है। हालांकि कुछ टीवी डिबेट्स में AAP नेताओं ने फोटो की वास्तविकता पर सवाल उठाते हुए उसे AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से बने होने की बात कही है।

अपनी पोस्ट में हरीश खुराना ने लिखा, 'जिसका शक था, वही हुआ। अरविंद केजरीवाल के खास गोपाल इटालिया के साथ फोटो बहुत कुछ कह रही है। यानी आज रेखा गुप्ता जी के ऊपर हुए हमले का कनेक्शन आम आदमी पार्टी से जुड़ता है ऐसा साफ़ नज़र आ रहा है। केजरीवाल जी प्लीज़ एक्सप्लेन “यह रिश्ता क्या कहलाता है” गजब।'

कौन हैं गोपाल इटालिया? बता दें कि भाजपा विधायक ने जिस AAP नेता गोपाल इटालिया के साथ आरोपी की फोटो होने का दावा किया है, वह गोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई के पूर्व अध्यक्ष व जूनागढ़ जिले की विसावदर सीट से विधायक हैं।

इससे पहले बुधवार को सीएम रेखा गुप्ता पर एक युवक ने उस वक्त हमला कर दिया था, जब वह सुबह करीब सवा आठ बजे सिविल लाइंस स्थित अपने कार्यालय पर ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुन रही थीं। वारदात के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। आरोपी की पहचान राजेशभाई खिमजीभाई सकारिया (41) के रूप में हुई, जो कि गुजरात के राजकोट शहर का रहने वाला है। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है, और उस पर गुजरात में चाकू से हमला करने सहित पांच मामले पहले से दर्ज हैं।