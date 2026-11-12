‘भाजपा विधायक ने खुद स्मैक खरीदी और फिर…’ आप ने अमित शाह पर साधा निशाना- VIDEO
दिल्ली में ड्रग्स कारोबार मोहल्लों से लेकर स्कूलों तक पहुंच चुका है। ये दावा है आम आदमी पार्टी का है। पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा विधायक द्वारा स्मैक खरीदने की बात भी बताई गई। इसके साथ ही अमित शाह पर निशाना भी साधा।
दिल्ली में ड्रग्स कारोबार मोहल्लों से लेकर स्कूलों तक पहुंच चुका है। ये दावा है आम आदमी पार्टी का है। पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि दिल्ली में खुलेआम ड्रग्स बिक रही है। उन्होंने बताया- भाजपा विधायक को खुद स्मैक खरीदकर प्रशासन को सबूत देना पड़ा। सौरभ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए पूछा- आखिर आप और आपकी दिल्ली पुलिस क्या कर रही है?
भाजपा विधायक ने खुद स्मैक खरीदी और फिर…
प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखबार की कटिंग दिखाते हुए आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा- “नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के इलाके पूरी तरह से ड्रग्स से प्रभावित हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत आज अखबार में छपा है। दिल्ली के भाजपा के रोहतासनगर के विधायक को खुद स्मैक खरीदकर लानी पड़ी। प्रशासन को नींद से जगाने के लिए। उन्होंने खुद स्मैक खरीदी और डीएम को दिखाई। इसका मतलब है कि विधायक के कहने पर भी प्रशासन की आंख नहीं खुल रही है।”
बच्चे मर्डर कर रहे, स्कूलों में भी नशा हो रहा
हमारे कुंडली के विधायक ने जगहों के नाम बताकर बताया था कि यहां-यहां नशा बिकता है। लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। आप ने दावा करते हुए कहा- दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे नशा कर रहे हैं। सूखा नशा। उनको रोकने की हिम्मत टीचरों की भी नहीं है। क्योंकि वो नशा करके कुछ भी कर सकते हैं। दिल्ली में ज्यादातर ऑर्गनाइज्ड क्राइम छोटे-छोटे बच्चों से कराए जा रहे हैं। बच्चे नशा लेकर मर्डर कर रहे हैं।
दिल्ली में सूखा नशा करने वाले बढ़े
आप नेता ने बताया- केंद्र सरकार के सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट और एम्स की साझा रिपोर्ट आई है। इसमें बताया है कि पहले की तुलना में सूखा नशा करने वालों और ड्रग्स लेने वालों की संख्या बढ़ी है। इसमें सूंघकर नशा करने वालों और इंजेक्शन से नशा करने वालों की संख्या भी बढ़ी है।
आप ने अमित शाह पर साधा निशाना
अमित शाह पर हमलावर होते हुए कहा- अरे तुम पंजाब का नशा बाद में दूर करना, पहले जहां हो वहां का नशा तो दूर करो। कुछ काम करो। कब तक जासूसी कराओगे विपक्षी दल की। हम अमित शाह जी से कहना चाहते हैं कि आपका अपना विधायक खुद स्मैक खरीदकर डीएम के पास पहुंचा है और चिंता जाहिर की है। ये दिखाता है कि अमित शाह और उनकी पूरी पुलिस नशे को लेकर दिल्ली में विफल है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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