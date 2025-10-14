भगवान ने चाहा तो 2 दिन में मिलेगी दीवाली पर पटाखे चलाने की छूट, भाजपा मंत्री कपिल मिश्रा

भाजपा नेता ने कहा, हमारा त्योहार आएगा, तो बैन लगाएंगे। बाकी किसी का त्योहार आएगा, तो सब कुछ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद लगाते हुए कहा- दो दिन में दिवाली पर पटाखे चलाने की छीट मिल जानी चाहिए।

दिल्ली में ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति मिल गई है, लेकिन बाकी अन्य पटाखों पर अभी स्थिति साफ नहीं है। इस बीच कई इलाकों से अवैध आतिशबाजी को भी जब्त किया जा रहा है। दिल्ली की रेखा सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने बयान देते हुए कहा- "दिल्ली में पटाखे बनाने की छूट मिल चुकी है। बेचने की छूट भी मिल चुकी है। अगर भगवान ने चाहा तो, दो दिन के अंदर इस बार दीवाली पर पटाखे चलाने की छूट भी मिल जाएगी।"

दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने अपने एक्स अकाउंट पर वीडियो शेयर की। उसमें कहा- हमारा त्योहार आएगा, तो बैन लगाएंगे। बाकी किसी का त्योहार आएगा, तो सब कुछ मिलेगा। इतने सालों से दीवाली पर पटाखों पर बैन लगा हुआ था। कोई पटाखा चलाए, तो पुलिस का डर लग रहा है। छुप-छुप कर पटाखे चलाने पर पड़ रहे हैं। बेचने पर रोक लगी हुई है। बनाने पर रोक लगी हुई है।

कपिल मिश्रा ने कहा- हम खुद गए कोर्ट और देश के मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश के सामने दिल्ली की सरकार ने खड़े होकर बोला, ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। दीवाली पर पटाखा चलना चाहिए। कपिल मिश्रा ने आगे कहा- आई थिंक कल या परसों तक ऑर्डर मिल जाएगा। बनाने की छूट मिल चुकी है। बेचने की छूट भी मिल चुकी है। अगर भगवान न चाहा, तो दो दिन के अंदर इस बार दीवाली पर पटाखे चलाने की छूट भी मिल जाएगी।