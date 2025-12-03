क्यों दिल्ली की लड़ाई जीतकर भी BJP होगी थोड़ी निराश, AAP को गम नहीं

संक्षेप: जीत के बावजूद सत्ताधारी पार्टी कुछ निराश होगी और 3 सीटों पर सिमट जाने के बाद भी आम आदमी पार्टी (आप) को गम नहीं दिख रहा है। क्योंकि भाजपा की 2 सीटें कम हो गईं और आप जस की तस रही। वहीं, सबसे ज्यादा खुश कांग्रेस होगी जो इस उपचुनाव में एक सीट झटकने में कामयाब रही।

दिल्ली नगर निगम (MCD) की 12 सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सरकार बनने के बाद अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है। पार्टी 12 में से 7 सीटों पर जीत हासिल करके एमसीडी में अपनी सरकार को और मजबूत कर चुकी है। हालांकि, इस जीत के बावजूद सत्ताधारी पार्टी कुछ निराश होगी और 3 सीटों पर सिमट जाने के बाद भी आम आदमी पार्टी (आप) को गम नहीं दिख रहा है। वहीं, सबसे ज्यादा खुश कांग्रेस होगी जो इस उपचुनाव में एक सीट झटकने में कामयाब रही। नतीजों का एमसीडी की सरकार पर कोई खास असर नहीं होगा।

दरअसल, दिल्ली में जिन 12 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उनमें से 9 पहले भाजपा के पास थीं और तीन आम आदमी पार्टी के हिस्से। अब नतीजों के बाद तीनों दलों को मिली सीटों की संख्या देखें तो भाजपा को कुछ नुकसान उठाना पड़ा है। उपचुनाव में पार्टी के हाथ से दो सीटें निकल गईं। वहीं, आम आदमी पार्टी जस की तस रही।

अरविंद केजरीवाल की अगुआई वाली पार्टी इस बात की खुशी मना रही है कि उसके पास इनमें से तीन सीटें पहले भी थीं और अब भी उतनी हासिल करने में सफल रहे। हालांकि, सीटों का हेरफेर जरूर देखने को मिला है। संगम विहार-ए सीट भाजपा से कांग्रेस छीनने में कामयाब रही तो नारायणा और मुंडका की सीट आप ने झटक ली। बदले में भाजपा ने चांदनी चौक की सीट 'आप' से छीन ली।

एमसीडी के 12 वार्ड में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सात, आम आदमी पार्टी (आप) ने तीन, जबकि कांग्रेस और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने भी एक-एक वार्ड पर जीत दर्ज की। ये नगर निकाय उपचुनाव भाजपा के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे थे क्योंकि इस साल फरवरी में दिल्ली में सत्ता में आने के बाद यह उसकी पहली बड़ी चुनावी लड़ाई है। उपचुनाव के लिए 30 नवंबर को जिन 12 वार्ड में मतदान हुआ था, उनमें से नौ पर पहले भाजपा और बाकी पर आप पर कब्जा था।

चुनाव में दो सीटों के नुकसान से जुड़े सवाल पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि स्थानीय समीकरण की वजह से ऐसा हुआ होगा। उन्होंने कहा, 'आप जिसे नुकसान कह रहे हैं वह स्थानीय समीकरण हो सकते हैं। भाजपा को 46 फीसदी से ज्यादा मत मिला है जो आम आदमी पार्टी से 10 फीसदी ज्यादा है। दिल्ली की जनता जानती है कि भाजपा ही विकास कर सकती है।' आप की ओर से लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोपों पर सचदेवा ने कहा कि उनको तीन सीटें छोड़ देनी चाहिए। उनके पास कुछ बचा नहीं है। घटिया आरोप लगाने से वह लोकतंत्र को गाली देते हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष अपने घर की सीट हार गए हैं।

आप बोली- भाजपा का नंबर घट गया वहीं, आप के दिल्ली प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने इस बात का संतोष जाहिर किया कि उनकी पार्टी जस की तस है और भाजपा की दो सीटें कम हो गईं। उन्होंने एक्स पर इस 'छोटा चुनाव' बताते हुए लिखा, 'आम आदमी पार्टी 3 पर थी, 3 पर रही, भाजपा बेईमानी करने के बाद भी 9 से 7 पर आई। दिल्ली में भाजपा सरकार के पहले लिटमस टेस्ट में दो बातें सामने आई हैं- भाजपा नीचे आ रही है। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं और सांसदों ने मंच से कहा कि - 'आप के पार्षद को चुनोगे तो हम काम नहीं करने देंगे', फिर भी भाजपा का नंबर घट गया।

आम आदमी पार्टी भले ही यह जताने की कोशिश करक रही है कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कार्यकर्ताओं के मनोबल पर जरूर इसका असर हो सकता है। पार्टी 2024 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन के बावजूद शून्य पर सिमट गई, विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवा बैठी तो अब उपचुनाव में भी वह ‘जादूगरी’ नहीं दिखा पाई जिसके लिए वह जानी जाती थी। जानकारों का कहना है कि आप के कार्यकर्ताओं का मनोबल जरूर प्रभावित होगा, लेकिन दिल्ली में अभी कोई चुनाव नहीं होना है।

केजरीवाल बोले मजबूत हो रहा AAP का जनसमर्थन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नतीजों पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के लिए समर्थन मजबूत हो रहा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'निगम उपचुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को चुनाव मैदान में उतारा और दिल्ली की जनता ने अपने जनादेश से ये साफ़ कर दिया है कि दिल्ली का जनसमर्थन लगातार AAP की तरफ मजबूत हो रहा है। सिर्फ 10 महीनों में ही जनता का विश्वास एक बार फिर तेजी से आम आदमी पार्टी की ओर लौट रहा है। दिल्ली बहुत जल्द वापस सकारात्मक राजनीति और अच्छे कामों की तरफ लौट रही है।'

कहां कौन जीता चांदनी चौक- भाजपा उम्मीदवार सुमन कुमार गुप्ता ने चांदनी चौक वार्ड से ‘आप’ के प्रत्याशी हर्ष शर्मा को 1,182 मतों के अंतर से हराया।

शालीमार बाग- भाजपा ने शालीमार बाग बी वार्ड में भी जीत दर्ज की है जहां अनीता जैन ने 10,000 से अधिक मतों के अंतर से ‘आप’ प्रत्याशी बबीता राणा को हराया है। शालीमार बाग बी वार्ड भाजपा पार्षद रेखा गुप्ता के फरवरी में विधानसभा चुनाव जीतने और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली हुआ था।

मुंडका, दक्षिणपुरी और संगम विहार ए- ‘आप’ ने मुंडका और दक्षिणपुरी वार्ड जीते, जबकि कांग्रेस के सुरेश चौधरी ने भाजपा के सुभाजीत गौतम को हराकर संगम विहार ए वार्ड पर जीत हासिल की। चौधरी को 12,766 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी को 9,138 वोट हासिल हुए।

अशोक विहार- भाजपा की वीना असीजा और ‘आप’ की सीमा गोयल के बीच कड़ी टक्कर थी, लेकिन असीजा ने 405 मतों के अंतर से जीत हासिल कर ली।

चांदनी महल- ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार मोहम्मद इमरान ने आम आदमी पार्टी के मुदस्सर उस्मान को 4,692 मतों के अंतर से हराकर चांदनी महल सीट जीत ली।

दिचाऊं कलां, ग्रेटर कैलाश और द्वारका बी- भाजपा ने दिचाऊं कलां और ग्रेटर कैलाश वार्ड के अलावा द्वारका-बी वार्ड भी जीत लिया, जहां से पहले कमलजीत सहरावत पार्षद थीं। सहरावत अब भाजपा सांसद हैं। भाजपा की मनीषा रानी ने ‘आप’ की राज बाला को 9,100 मतों के अंतर से हराकर द्वारका-बी वार्ड पर जीत हासिल की।