CM योगी से भाजपा नेताओं को नहीं मिलने दिया, नोएडा में अधिकारी पर गिरी गाज
संक्षेप: नोएडा एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए जिलाध्यक्ष की ओर से 40 भाजपा नेताओं की सूची जिला प्रशासन को दी गई थी। इस सूची में शामिल नेताओं को मुख्यमंत्री के स्वागत का मौका नहीं मिला। उनके स्थान पर अन्य लोगों को भेज दिया गया। जिलाध्यक्ष ने जिला प्रशासन से नाराजगी जताई।
नोएडा एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए जिलाध्यक्ष की ओर से 40 भाजपा नेताओं की सूची जिला प्रशासन को दी गई थी। इस सूची में शामिल नेताओं को मुख्यमंत्री के स्वागत का मौका नहीं मिला। उनके स्थान पर अन्य लोगों को भेज दिया गया। जिलाध्यक्ष ने जिला प्रशासन से नाराजगी जताई। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट को हटा दिया गया।
भाजपा जिलाध्यक्ष इस मामले में मुख्यमंत्री और पार्टी संगठन को रिपोर्ट भेजने का दावा कर रहे हैं। गौतमबुद्ध नगर जिले में भाजपा नेताओं के बीच पिछले लंबे समय से गुटबाजी चल रही है। इसका प्रमाण शनिवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मुख्यमंत्री के निरीक्षण कार्यक्रम में भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री के स्वागत कार्यक्रम के लिए जिन कार्यकर्ताओं के नाम जिला प्रशासन को दिए गए थे। उनके पास भी जारी हुए थे।
अचानक नामों में बदलाव कर दिया गया। जिनके नाम तय थे, वे मुख्यमंत्री से नहीं मिल सके। उनके स्थान पर जेवर क्षेत्र की महिलाओं से मुख्यमंत्री का स्वागत कराया गया। इसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हो गए। उन्हें जिला प्रशासन के अधिकारी पर आरोप लगाए।
भाजपा के जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने इस मामले को लेकर सख्त नाराजगी जताई। इसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट विवेक भदौरिया पर आरोप लगाए गए। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद विवेक भदौरिया को इस पद से हटा दिया गया। उनके स्थान पर दुर्गेश सिंह को सिटी मजिस्ट्रेट पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई। हालांकि, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी इस बदलाव को सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं। उनका कहना है कि इस बदलाव को विवाद से कोई लेना-देना नहीं है।
हाईकमान को भी दे रहे रिपोर्टः भाजपा जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के दौरे में स्वागत के लिए उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ तय कर 40 लोगों की सूची जिला प्रशासन को दी थी। 20 लोगों को आते समय और 20 लोगों को जाते समय मुख्यमंत्री का स्वागत करना था। मुख्यमंत्री के पहुंचने पर उन्हें पता चला कि यह सूची बदल दी गई है और पार्टी कार्यकर्ताओं के स्थान पर कुछ महिलाओं को मिलाया जा रहा है। इस बदलाव के संबंध में उन्हें भी नहीं बताया गया था।
मुख्यमंत्री के जाने के दौरान भी कार्यकर्ताओं की उनसे मुलाकात नहीं हुई। इस मामले में उन्होंने जिलाधिकारी से नाराजगी जताई थी और उनकी शिकायत के बाद ही सिटी मजिस्ट्रेट हटे। वह इस मामले में मुख्यमंत्री और पार्टी संगठन को भी रिपोर्ट दे रहे हैं।
सूची में बदलाव को लेकर आक्रोश
पार्टी के नेताओं के अनुसार, मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए जनप्रतिनिधि तो पहुंच गए थे, लेकिन अन्य कार्यकर्ता नहीं पहुंच सके। सतपाल तालान, मंडल अध्यक्ष संजय रावत, जिला मंत्री विकास चौधरी, जिला संयोजक रविंद्र शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष संजीव शर्मा, अशोक शर्मा, त्रिलोकचंद शर्मा, देवेंद्र भारद्वाज आदि हेलीपैड पर मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए नहीं जा पाए थे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इन सभी के नाम पहले लिस्ट में थे। अंतिम समय में उनके नाम हटा दिए गए।