खुद गोपाल राय ने भी माना था कि आतिशी ने…; वीडियो विवाद के बीच BJP नेता

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी द्वारा सिख गुरु पर कथित टिप्पणियों से जुड़ी वीडियो को लेकर आप और भाजपा में घमासान मचा है। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी और पंजाब सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला है।

Jan 17, 2026 03:30 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी द्वारा सिख गुरु पर कथित टिप्पणियों से जुड़ी वीडियो को लेकर आप और भाजपा में घमासान मचा है। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी और पंजाब सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने 6 जनवरी को की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों वाले वीडियो की फोरेंसिक जांच रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आतिशी ने गुनाह किया है। सचदेवा ने कहा कि मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि पंजाब सरकार ने किस तरह से कोर्ट के माध्यम से इस पूरे मामले को गुमराह करने की कोशिश की है। या उस पाप को छिपाने की कोशिश की है।

6 जनवरी को आतिशी ने विधानसभा के अंदर आपत्तिजनक टिप्पणी की। 7 जनवरी को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 7 जनवरी को एफआईआर दर्ज की गई और 8 जनवरी को फोरेंसिक जांच हो जाती है। सचदेवा ने कहा कि पूरी की पूरी पंजाब सरकार उस वीडियो को जो कि मूल वीडियो महीं है, उसको भी डॉक्ट (छेड़छाड़) करके कोर्ट को गुमराह करती है।

सचदेवा ने कहा कि आज विधानसभा अध्यक्ष ने उस वर्बिटम को भी दिखाया है, जिसमें आतिशी ने जो शब्द कहे हैं, वह उसमें रिकॉर्डेड है। सचदेवा ने कहा कि खुद गोपाल राय ने भी माना था कि आतिशी ने बोला था कि कुत्तों का सम्मान करो। जब पूरा सदन गुरु साहिबान के सम्मान में अपने श्रद्धा-सुमन अर्पित कर रहा था, उनके बलिदान के गाथा को बता रहा था, उस समय आतिशी द्वारा इन शब्दों का इस्तेमाल किस परिपेक्ष्य में किया गया, इसका जवाब तो आतिशी को देना है, लेकिन वह तो लापता हैं। अब छुपा दी गई हैं या भगा दी गई हैं, यह तो केजरीवाल जानें।

बीजेपी नेता ने कहा कि आज जो रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष ने जारी की है, उसके बाद हमारी मांग है कि आतिशी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पंजाब सरकार द्वारा अदालत में पेश किए गए छेड़छाड़ किए गए वीडियो की सीबीआई जांच होनी चाहिए। साथ ही आतिशी की विधानसभा सदस्यता निलंबित की जानी चाहिए।

