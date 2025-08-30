BJP leader Uma Bharti advice to Rahul Gandhi to Take Homoeopathic medicine for memory boost राहुल गांधी होम्योपैथिक दवा लें ताकि...; उमा भारती का कांग्रेस नेता को सलाह; निशाना भी साधा, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता उमा भारती ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। एक इंटरव्यू में भारती ने कांग्रेस नेता को याददाश्त सुधारने के लिए होम्योपैथिक दवा लेने की सलाह दी है। भारती ने कहा कि चुनाव लोगों का दिल जीतने की क्षमता से जीते जाते हैं। 

Subodh Kumar Mishra एएनआई, नई दिल्लीSat, 30 Aug 2025 03:33 PM
पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता उमा भारती ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। एक इंटरव्यू में भारती ने कांग्रेस नेता को याददाश्त सुधारने के लिए होम्योपैथिक दवा लेने की सलाह दी है। कांग्रेस नेता ने भाजपा और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। भारती ने कहा कि चुनाव लोगों का दिल जीतने की क्षमता से जीते जाते हैं। कांग्रेस नेता को यह सीखना चाहिए।

उमा भारती ने कहा कि राहुल गांधी भूल जाते हैं कि चुनाव आयोग चुनाव नहीं जीतता। चुनाव लोगों का दिल जीतकर जीता जाता है। मैं राहुल गांधी से कहूंगी कि पहले लोगों का दिल जीतना सीखें। आप सेना का अपमान करते हैं, जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल करने की बात करते हैं, निमंत्रण के बावजूद आप राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी शामिल नहीं हुए। आप राष्ट्रीय गौरव की सभी बातों की उपेक्षा करते हैं और चुनाव जीतने में असमर्थ हैं। आपकी पार्टी का सफाया हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी बोलने से पहले सोचें या याददाश्त सुधारने के लिए होम्योपैथिक दवा लें।

मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने आपातकाल का भी ज़िक्र किया। कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सलाहकारों ने उनसे कहा था कि वह चुनावों में भारी जीत हासिल करेंगी, क्योंकि लोग डरे हुए थे और उनका नियंत्रण उनके हाथ में था। उमा भारती ने आगे कहा कि वह हार गईं। जब मतदाता तय करते हैं कि किसे चुनना है तो कोई भी जनादेश नहीं चुरा सकता। सारी शक्ति मतदाताओं के पास होती है।

राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप

राहुल गांधी इन दिनों चुनावी राज्य बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा पर हैं। वह जनता के सामने भाजपा और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। शुक्रवार को सीवान में बोलते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अपने राज्य में वोट चोरी नहीं होने देंगे।

बिहार में अपनी जनसभाओं में राहुल गांधी लोकसभा चुनावों के दौरान कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में हुई गड़बड़ियों से जुड़े अपने आरोपों का ज़िक्र करते रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि यह शुरुआत है और जल्द ही देश भर में वोटों की चोरी का पर्दाफाश हो जाएगा। वहीं, बिहार में विपक्षी दलों ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण (एसआईआर) के तरीके का विरोध किया है।