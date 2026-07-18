सोनम वांगचुक को बनाया जाए पंजाब का CM, भाजपा नेता ने तो अलग ही मांग उठा दी
सोनम वांगचुक को अस्पताल में शिफ्ट करने को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। इस बीच बीजेपी नेता ने एक अलग मांग कर दी है।
दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को शनिवार को सफदरजंग अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए पहले से ही पूरी तैयारी कर ली थी और शनिवार सुबह उन्हें जंतर-मंतर से हटाकर अस्पताल ले जाया गया। पूरा विपक्ष इस मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। अरविंद केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी तक, इस कदम पर सवाल खड़े कर रहे हैं लेकिन बीजेपी नेता ने इस पर एक अलग ही मांग कर दी है। भाजपा नेता तजिंदर सिंह बग्गा ने पूरे घटनाक्रम पर चुटकी लेते हुए सोनम वांगचुक को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर दी है।
उन्होंने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर सोनम वांगचुक की एक तस्वीर शेयर की है जिसमें उन्हें पंजाब का सीएम बनाने की बात कही गई है। इसमें लिखा हुआ है, मैं सोनम वांगचुक को पंजाब का सीएम बनाने का समर्थन करता हूं।
राहुल गांधी ने क्या कहा?
इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि जब सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक शांतिपूर्ण तरीके से अनशन पर थे, तब उन्हें जंतर-मंतर से हटाया जाना गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के मूल सिद्धांत असत्य और हिंसा है। कांग्रेस ने वांगचुक को जंतर-मंतर से अस्पताल स्थानांतरित करने संबंधी पुलिस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की और इस कार्रवाई को देश के लोकतंत्र और संविधान के ऊपर एक और काला धब्बा करार दिया।
उन्होंने कहा, जब सोनम वांगचुक जी शांतिपूर्ण तरीके से अनशन पर थे, तब उन्हें जंतर-मंतर से हटाया जाना गलत है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष गांधी ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक, शिक्षा की बढ़ती लागत और छात्रों की आत्महत्याएं भारत के भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।उन्होंने कहा कि कोई भी ताकत भारत के छात्रों और उन लोगों को, जो उनसे प्रेम करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, इन मुद्दों को उठाने से रोक नहीं सकती।
पुलिस ने क्या कहा?
वहीं नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) सचिन शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस ने बताया कि इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने कार्रवाई में बाधा डालने का प्रयास किया, जिससे कुछ समय के लिए अफरा-तफरी की स्थिति पैदा हुई। पुलिस ने कहा कि हालांकि, पुलिसकर्मियों ने अधिकतम संयम बरतते हुए पूरी कार्रवाई सफलतापूर्वक पूरी की।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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