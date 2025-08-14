BJP leader murder case Gurugram court gave life imprisonment to 5 accused BJP नेता की हत्या में 5 दोषियों को हुई उम्रकैद, गुरुग्राम कोर्ट ने 13 आरोपियोंं को किया बरी, Ncr Hindi News - Hindustan
BJP नेता की हत्या में 5 दोषियों को हुई उम्रकैद, गुरुग्राम कोर्ट ने 13 आरोपियोंं को किया बरी

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम। गौरव चौधरीThu, 14 Aug 2025 08:25 AM
गुरुग्राम में भाजपा नेता सुखबीर की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिए गए पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर तीन-तीन लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने 13 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।

गुरुग्राम में साल 2022 में भाजपा नेता सुखबीर की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में 20 लोगों को आरोपी बनाया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने इनमें से पांच आरोपियों को दोषी करार दिया, जबकि 13 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने पांचों दोषियों को आजीवन कारावास और तीन-तीन लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

बता दें कि एक सितंबर 2022 को सोहना नगर परिषद के पूर्व डिप्टी चेयरमैन सुखबीर अपने साले चमन और उसके साथियों की दुश्मनी का शिकार हो गए थे। रिठौज निवासी सुखबीर सदर बाजार के पास रेमंड शोरूम से कपड़ों खरीदारी कर रहे थे, तभी घात लगाए बैठे हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में मृतक के बेटे की शिकायत पर सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज करते हुए 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें मुख्य आरोपी चमन के अलावा, कांग्रेस नेता रोहतास खटाना के भाई जोगिंद्र और गैंगस्टर विक्रम सिंह उर्फ पपला भी शामिल थे।

पारिवारिक रंजिश में हुई थी हत्या

इस हत्या के पीछे की वजह एक पुरानी पारिवारिक रंजिश थी। सुखबीर ने चमन की बहन पुष्पा से कोर्ट मैरिज की थी, जिससे चमन उनके प्रति गहरी दुश्मनी रखता था। यह दुश्मनी समय के साथ इतनी बढ़ गई कि चमन ने अपने साथियों के साथ मिलकर सुखबीर को रास्ते से हटाने की साजिश रची। बताया जाता है कि सुखबीर की पत्नी पुष्पा सोहना नगर परिषद में पार्षद हैं और सुखबीर का राजनीतिक प्रभाव लगातार बढ़ रहा था, जिससे उनके विरोधी और भी परेशान थे। पुलिस ने इस मामले में तत्परता से जांच शुरू की। गहन जांच और गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में चार्जशीट पेश की। लंबी सुनवाई के बाद सोमवार को अदालत ने 20 में से पांच आरोपियों को दोषी ठहराया था। जबकि 13 आरोपियों को बरी कर दिया। दोषियों में चमन, योगेश, दीपक, अरुण और राहुल शामिल हैं। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषियों आजीवन कारावास और तीन-तीन लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।