BJP नेता की हत्या में 5 दोषियों को हुई उम्रकैद, गुरुग्राम कोर्ट ने 13 आरोपियोंं को किया बरी

गुरुग्राम में साल 2022 में भाजपा नेता सुखबीर की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में 20 लोगों को आरोपी बनाया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने इनमें से पांच आरोपियों को दोषी करार दिया, जबकि 13 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने पांचों दोषियों को आजीवन कारावास और तीन-तीन लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

बता दें कि एक सितंबर 2022 को सोहना नगर परिषद के पूर्व डिप्टी चेयरमैन सुखबीर अपने साले चमन और उसके साथियों की दुश्मनी का शिकार हो गए थे। रिठौज निवासी सुखबीर सदर बाजार के पास रेमंड शोरूम से कपड़ों खरीदारी कर रहे थे, तभी घात लगाए बैठे हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में मृतक के बेटे की शिकायत पर सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज करते हुए 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें मुख्य आरोपी चमन के अलावा, कांग्रेस नेता रोहतास खटाना के भाई जोगिंद्र और गैंगस्टर विक्रम सिंह उर्फ पपला भी शामिल थे।