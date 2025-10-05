bjp leader kuldeep nainwal dies yamuna river drowning delhi sonia vihar accident fire tender दिल्ली में BJP नेता की यमुना में डूबने से मौत, रेस्क्यू को जा रही दमकल की गाड़ी से बाइक सवार की गई जान, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsbjp leader kuldeep nainwal dies yamuna river drowning delhi sonia vihar accident fire tender

दिल्ली में BJP नेता की यमुना में डूबने से मौत, रेस्क्यू को जा रही दमकल की गाड़ी से बाइक सवार की गई जान

राजधानी दिल्ली में भाजपा के एक नेता की यमुना नदी में डूबने से मौत होने का मामला सामने आया है। मृतक का नाम कुलदीप नैनवाल है। वहीं, यमुना में डूबे भाजपा नेता को बचाने के लिए जा रही फायर ब्रिगेड की गाड़ी की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की भी मौत हो गई।  

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 5 Oct 2025 07:25 AM
share Share
Follow Us on
दिल्ली में BJP नेता की यमुना में डूबने से मौत, रेस्क्यू को जा रही दमकल की गाड़ी से बाइक सवार की गई जान

राजधानी दिल्ली में भाजपा के एक नेता की यमुना नदी में डूबने से मौत होने का मामला सामने आया है। मृतक का नाम कुलदीप नैनवाल है। वहीं, यमुना में डूबे भाजपा नेता को बचाने के लिए जा रही फायर ब्रिगेड की गाड़ी की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की भी मौत हो गई। इस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को घेरना शुरू कर दिया है। ‘आप’ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि यमुना में डूबे भाजपा नेता को बचाने को लेकर कोई खास गंभीर प्रयास नहीं किए गए।

उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में शनिवार सुबह करावल नगर निवासी भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष कुलदीप नैनवाल की यमुना नदी में डूबने से मौत हो गई। जांच में सामने आया कि मछलियों को दाना डालते समय नैनवाल का पैर फिसल गया था। हादसे की सूचना मिलने के बाद बचाव दल अभी मौके पर पहुंच ही रहा था कि एक और हादसा हो गया। शास्त्री पार्क से घटनास्थल पर जा रही फायर ब्रिगेड की गाड़ी से टकराकर बाइक सवार युवक रोहित पाल (18) की मौत हो गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

कुलदीप नैनवाल के परिवार में पत्नी दीपा नैनवाल, बेटी एंजल नैनवाल और मां शामिल हैं। वह हर शनिवार सुबह शनि मंदिर जाकर पूजा के बाद यमुना किनारे मछलियों को दाना डालते थे।

सोनिया विहार में रहता था बाइक सवार

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अधिकारियों को सुबह करीब साढ़े आठ बजे सूचना मिली थी कि भाजपा के एक पूर्व मंडल अध्यक्ष नदी में डूब गए हैं, जिसके बाद घटनास्थल के लिए एक दमकल वाहन रवाना किया गया। डूबे व्यक्ति को बचाने के लिए घटनास्थल की ओर जाते समय दमकल विभाग की वैन ने पुश्ता रोड पर एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। दुर्घटना में घायल बाइक सवार व्यक्ति को तुरंत नजदीकी जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 18 वर्षीय रोहित पाल सोनिया विहार के पांचवें पुश्ता का निवासी था।

अधिकारी ने बताया, "चौहान पट्टी के निकट पुश्ता रोड पर जाते समय दमकल वाहन के चालक ने विपरीत दिशा से तेज गति से आ रहे बाइक सवार को देखा। टक्कर से बचने के प्रयास में चालक ने वाहन को बाईं ओर मोड़ा, जिससे वैन सड़क किनारे की दीवार से टकरा गया और क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन दुर्घटना को टाला नहीं जा सका। बाइक सवार के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।"

उन्होंने बताया कि सोनिया विहार पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है।

(भाषा के इनपुट के साथ)