सलमान खान को हीरो घोषित करने वाले सनातन धर्म के शत्रु, यति नरसिंहानंद- VIDEO

Feb 14, 2026 05:21 pm IST लाइव हिन्दुस्तान, डॉ महकार, गाजियाबाद
वीडियो में नरसिंहानंद ने सलमान खान के संबंध माफियाओं से होने का दावा किया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा- भाजपा के एक बहुत बड़े नेता की बेटी बहुत दिनों तक सलमान खान की रखैल रही है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो पर पुलिस ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है।

गाजियाबाद में डासना के शिव शक्ति धाम के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद का फिर से एक विवादित बयान सामने आया है। वीडियो में नरसिंहानंद ने सलमान खान के संबंध माफियाओं से होने का दावा किया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा- भाजपा के एक बहुत बड़े नेता की बेटी बहुत दिनों तक सलमान खान की रखैल रही है। वीडियो में आगे कहा- सलमान खान को हीरो मानने वाले सनातन के शत्रु हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो पर पुलिस ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है।

भाजपा नेता की बेटी सलमान खान की रखैल रही

नरसिंहानंद ने कहा- सलमान खान मुस्लिम पिता और हिंदू मां का बेटा है। बॉलीवुड पर मुसलमानों का कब्जा करवाने वालों में सबसे बड़ा माफिया सलमान खान है। भाजपा के एक बहुत बड़े नेता की बेटी बहुत दिनों तक सलमान खान की रखैल रही है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। इस सत्य से सब कोई परिचित है। दुबई में सबसे ज्यादा अगर संबंध हैं माफियाओं से, तो वो सलमान खान के हैं।

जिसे फांसी हो जानी चाहिए थी, वो हीरो...

शेयर हो रहे वीडियो में यति नरसिंहानंद ने कहा- संजय दत्त इस सलमान को अपना भाई मानता है। वही संजय दत्त जो पांच टाइम का नवाजी है, जो बंबई के बम कांड के सूत्रधारों में से एक था। राजनीतिक वर्चस्व के कारण जिसे फांसी होनी चाहिए थी, वो आज हीरो बनकर घूम रहा है। ये ऐसे ही नहीं है। एक बहुत बड़ा संगठन है हिंदुओं का। उस संगठन ने लाखों हिंदुओं लड़कियों को मुसलमानों के घरों में भेज दी हैं।

सलमान खान की पिक्चर देखना बंद करो

विवादित बयान में आगे कहा- नए नए सलमान खान पैदा करेंगी और हमारी सारी लड़कियों के साथ लव जिहाद हो, इसके लिए सलमान खान जैसे लोगों को आइकन बनाया जा रहा है। नासमझ और मूर्ख हिंदुओं को दिमाग में ये डाला जा रहा है कि सलमान खान जो करता है, वही फैशन हो जाता है। जबकि वास्तव में ये है कि अगर सलमान खान को उच्च राजनीतिक संरक्षण न हो, तो आज हिंदुओं ने उसकी औकात दो कौड़ी की कर दी है। कोई इन खानों की पिक्चर देखना नहीं चाहता है।

अब तक नरसिंहानंद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई

उन्होंने हिंदुओं से हाथ जोड़कर आग्रह करते हुए कहा- सलमान खान जैसे लोगों को अपना आदर्श बनाना बंद करो। अगर सलमान खान जैसे लोगों को अपना आदर्श मानोगे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है।

