सलमान खान को हीरो घोषित करने वाले सनातन धर्म के शत्रु, यति नरसिंहानंद- VIDEO
वीडियो में नरसिंहानंद ने सलमान खान के संबंध माफियाओं से होने का दावा किया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा- भाजपा के एक बहुत बड़े नेता की बेटी बहुत दिनों तक सलमान खान की रखैल रही है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो पर पुलिस ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है।
गाजियाबाद में डासना के शिव शक्ति धाम के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद का फिर से एक विवादित बयान सामने आया है। वीडियो में नरसिंहानंद ने सलमान खान के संबंध माफियाओं से होने का दावा किया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा- भाजपा के एक बहुत बड़े नेता की बेटी बहुत दिनों तक सलमान खान की रखैल रही है। वीडियो में आगे कहा- सलमान खान को हीरो मानने वाले सनातन के शत्रु हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो पर पुलिस ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है।
भाजपा नेता की बेटी सलमान खान की रखैल रही
नरसिंहानंद ने कहा- सलमान खान मुस्लिम पिता और हिंदू मां का बेटा है। बॉलीवुड पर मुसलमानों का कब्जा करवाने वालों में सबसे बड़ा माफिया सलमान खान है। भाजपा के एक बहुत बड़े नेता की बेटी बहुत दिनों तक सलमान खान की रखैल रही है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। इस सत्य से सब कोई परिचित है। दुबई में सबसे ज्यादा अगर संबंध हैं माफियाओं से, तो वो सलमान खान के हैं।
जिसे फांसी हो जानी चाहिए थी, वो हीरो...
शेयर हो रहे वीडियो में यति नरसिंहानंद ने कहा- संजय दत्त इस सलमान को अपना भाई मानता है। वही संजय दत्त जो पांच टाइम का नवाजी है, जो बंबई के बम कांड के सूत्रधारों में से एक था। राजनीतिक वर्चस्व के कारण जिसे फांसी होनी चाहिए थी, वो आज हीरो बनकर घूम रहा है। ये ऐसे ही नहीं है। एक बहुत बड़ा संगठन है हिंदुओं का। उस संगठन ने लाखों हिंदुओं लड़कियों को मुसलमानों के घरों में भेज दी हैं।
सलमान खान की पिक्चर देखना बंद करो
विवादित बयान में आगे कहा- नए नए सलमान खान पैदा करेंगी और हमारी सारी लड़कियों के साथ लव जिहाद हो, इसके लिए सलमान खान जैसे लोगों को आइकन बनाया जा रहा है। नासमझ और मूर्ख हिंदुओं को दिमाग में ये डाला जा रहा है कि सलमान खान जो करता है, वही फैशन हो जाता है। जबकि वास्तव में ये है कि अगर सलमान खान को उच्च राजनीतिक संरक्षण न हो, तो आज हिंदुओं ने उसकी औकात दो कौड़ी की कर दी है। कोई इन खानों की पिक्चर देखना नहीं चाहता है।
अब तक नरसिंहानंद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई
उन्होंने हिंदुओं से हाथ जोड़कर आग्रह करते हुए कहा- सलमान खान जैसे लोगों को अपना आदर्श बनाना बंद करो। अगर सलमान खान जैसे लोगों को अपना आदर्श मानोगे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें