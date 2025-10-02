हमें शांति के नाम पर गुलाम बनाया गया; महात्मा गांधी का जिक्र कर बोले भाजपा सांसद

गाजियाबाद से बीजेपी के सांसद अतुल गर्ग ने महात्मा गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने शांति के लिए सत्य और अहिंसा का मार्ग बताया। लेकिन, गांधी जी जरा ये बताएं कि अगर शांति बिना हथियारों के मिलती होती तो ऐसे कौन से देवी देवता हैं, जिनके हाथ में हथियार नहीं हैं?

गाजियाबाद से बीजेपी के सांसद अतुल गर्ग ने महात्मा गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। रामलीला के मंच ने उन्होंने कहा कि गांधी जी ने शांति के लिए सत्य और अहिंसा का मार्ग बताया। लेकिन, गांधी जी जरा ये बताएं कि अगर शांति बिना हथियारों के मिलती होती तो ऐसे कौन से देवी देवता हैं, जिनके हाथ में हथियार नहीं हैं?

देशभर में गुरुवार को महात्मा गांधी की जयंती और विजयादशमी का त्योहार एक साथ मनाया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बीजेपी सांसद ने कविनगर में रामलीला के मंच से महात्मा गांधी की सत्य और अहिंसा पर सवाल खड़े कर दिए। रावण वध के बाद मंच से भाषण देते हुए बीजेपी सांसद ने सवाल पूछने के लहजे में कहा कि वह गांधी जी से पूछना चाहते हैं कि गांधी जी ये बताओ कि इस इस देश की कल्पना राम के बिना नहीं हो सकती और राम की कल्पना तीर-कमान के बिना नहीं हो सकती। तो अगर शांति बिना हथियारों के मिलती होती तो ऐसे कौन से देवी देवता हैं, जिनके हाथ में हथियार नहीं हैं?

सांसद यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हम हथियारों की पूजा करने वाले देश हैं और हमें शांति के नाम पर गुलाम बना दिया गया। हमें बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया। अरे, इतना तो समझना पड़ेगा कि अगर लोकतंत्र है अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का वध करना पड़ेगा। इतना तो समझना पड़ेगा कि अगर हमारे देश को तरक्की करना है तो हमें पाकिस्तान को घुसकर मारना पड़ेगा। हमें अपने घरों में हथियार बनाने पड़ेंगे। हमें उन हथियारों को चलाना पड़ेगा। आंख में आंख मिलाकर ट्रंप हो या दुनिया का कोई भी ताकत हो, उसे मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा।