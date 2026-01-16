उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए, और मैंने वही किया... बुर्का वाली PM के बयान पर कपिल मिश्रा
दिल्ली के मंत्री और भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बुर्का वाली पीएम के बयान पर पलटवार किया है। मिश्रा ने कहा कि जो लोग भारत के राजनीतिक नेतृत्व पर अपनी धार्मिक पहचान थोपने की कोशिश करते हैं, उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए।
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। उनके इस बयान पर दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने गुरुवार को कहा कि जो लोग भारत के राजनीतिक नेतृत्व पर अपनी धार्मिक पहचान थोपने की कोशिश करते हैं, उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए।
एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि मैंने बुर्के के बारे में बात नहीं की। मैंने बुर्के को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब दिया। ओवैसी ने कहा था कि एक दिन बुर्का पहनने वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी। मैंने कहा कि बुर्का पहनने वाली महिला तभी प्रधानमंत्री बनेगी जब आप उन्हें उनके घरों से बाहर निकलने देंगे। और जिस दिन उनकी आंखें खुलेंगी, आप वही देखेंगे जो आज ईरान में हो रहा है।
कपिल मिश्रा ने कहा कि जिन्होंने भारत के राजनीतिक नेतृत्व पर अपनी धार्मिक पहचान थोपने की कोशिश की, उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए, और मैंने वही किया। कपिल मिश्रा का यह बयान ओवैसी के उस कथन के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी।
शुक्रवार को महाराष्ट्र के सोलापुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने तर्क दिया कि पाकिस्तान के संविधान में ऐसी समावेशिता नहीं है। वह अन्य धर्मों के लोगों को उच्च पदों पर आसीन होने से रोकती है।
एआईएमआईएम नेता ने कहा कि पाकिस्तान का संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि केवल एक ही धर्म का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। वहीं, बाबा साहब का संविधान कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या महापौर बन सकता है। मेरा सपना है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बने।
इसी बीच, ओवैसी ने हैदराबाद में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के प्रयासों का आरोप लगाते हुए दावा किया कि संघ परिवार से जुड़े कुछ तत्व ऐसी घटनाओं के माध्यम से तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये घटनाएं ज्यादातर रात में होती हैं। ओवैसी ने इन्हें अप्रासंगिक मुद्दे बताया।
एएनआई से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि अगर आप संघ परिवार से जुड़े उन तत्वों के इस पैटर्न को देखें, जो हैदराबाद में सांप्रदायिक अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज्यादातर घटनाएं रात में हो रही हैं। यह एक ऐसे मुद्दे पर हो रहा है, जिसका कोई लेना-देना नहीं है। वे सांप्रदायिक विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।