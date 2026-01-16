Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsbjp leader and delhi minister Kapil Mishra on Owaisi hijab clad woman remarks
उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए, और मैंने वही किया... बुर्का वाली PM के बयान पर कपिल मिश्रा

उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए, और मैंने वही किया... बुर्का वाली PM के बयान पर कपिल मिश्रा

संक्षेप:

दिल्ली के मंत्री और भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बुर्का वाली पीएम के बयान पर पलटवार किया है। मिश्रा ने कहा कि जो लोग भारत के राजनीतिक नेतृत्व पर अपनी धार्मिक पहचान थोपने की कोशिश करते हैं, उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए।

Jan 16, 2026 01:00 pm ISTSubodh Kumar Mishra एएनआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के मंत्री और भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बुर्का वाली पीएम के बयान पर पलटवार किया है। मिश्रा ने कहा कि जो लोग भारत के राजनीतिक नेतृत्व पर अपनी धार्मिक पहचान थोपने की कोशिश करते हैं, उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। उनके इस बयान पर दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने गुरुवार को कहा कि जो लोग भारत के राजनीतिक नेतृत्व पर अपनी धार्मिक पहचान थोपने की कोशिश करते हैं, उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए।

एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि मैंने बुर्के के बारे में बात नहीं की। मैंने बुर्के को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब दिया। ओवैसी ने कहा था कि एक दिन बुर्का पहनने वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी। मैंने कहा कि बुर्का पहनने वाली महिला तभी प्रधानमंत्री बनेगी जब आप उन्हें उनके घरों से बाहर निकलने देंगे। और जिस दिन उनकी आंखें खुलेंगी, आप वही देखेंगे जो आज ईरान में हो रहा है।

कपिल मिश्रा ने कहा कि जिन्होंने भारत के राजनीतिक नेतृत्व पर अपनी धार्मिक पहचान थोपने की कोशिश की, उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए, और मैंने वही किया। कपिल मिश्रा का यह बयान ओवैसी के उस कथन के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी।

शुक्रवार को महाराष्ट्र के सोलापुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने तर्क दिया कि पाकिस्तान के संविधान में ऐसी समावेशिता नहीं है। वह अन्य धर्मों के लोगों को उच्च पदों पर आसीन होने से रोकती है।

एआईएमआईएम नेता ने कहा कि पाकिस्तान का संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि केवल एक ही धर्म का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। वहीं, बाबा साहब का संविधान कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या महापौर बन सकता है। मेरा सपना है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बने।

ये भी पढ़ें:भगवाधारी करेंगे PAK-बांग्लादेश में शासन, ओवैसी के हिजाब वाली PM पर देवकीनंदन
ये भी पढ़ें:महिला PM बनी तो साड़ी पहनकर ही बनेगी; रामभद्राचार्य का ओवैसी को जवाब

इसी बीच, ओवैसी ने हैदराबाद में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के प्रयासों का आरोप लगाते हुए दावा किया कि संघ परिवार से जुड़े कुछ तत्व ऐसी घटनाओं के माध्यम से तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये घटनाएं ज्यादातर रात में होती हैं। ओवैसी ने इन्हें अप्रासंगिक मुद्दे बताया।

एएनआई से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि अगर आप संघ परिवार से जुड़े उन तत्वों के इस पैटर्न को देखें, जो हैदराबाद में सांप्रदायिक अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज्यादातर घटनाएं रात में हो रही हैं। यह एक ऐसे मुद्दे पर हो रहा है, जिसका कोई लेना-देना नहीं है। वे सांप्रदायिक विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।