केजरीवाल पर भाजपा का पोस्टर वाला हमला; बताया सनकी तानाशाह, जिसका साथ छोड़कर जा रहे साथी
भाजपा ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए अपनी पोस्ट में लिखा, 'एक सनकी तानाशाह, जिसकी तानाशाही और देश विरोधी व भ्रष्टाचारी सोच की वजह से जनता के साथ-साथ खुद के साथी साथ छोड़ रहे हैं।
आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के एक दिन बाद दिल्ली भाजपा ने AAP सुप्रीमो और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 'एक सनकी तानाशाह' बताते हुए उन पर एक नया पोस्टर वाला हमला बोला है। दरअसल इसके लिए पार्टी ने सोशल मीडिया पर बिल्कुल फिल्मी अंदाज में बना केजरीवाल की तस्वीर वाला एक पोस्टर शेयर किया। जिसमें उनके अलावा एक टूटी हुई झाड़ू दिखाई दे रही है, जो कि पार्टी का चुनाव चिन्ह है।
इस पोस्टर में ऊपर की तरफ प्रोड्यूसर के रूप में 'अ फिल्म बाय AAP-दा' लिखा है, वहीं नीचे डायरेक्टर के रूप में अरविंद केजरीवाल का नाम लिखा है। साथ ही इस पोस्टर को शेयर करते हुए भाजपा ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए अपनी पोस्ट में लिखा, 'एक सनकी तानाशाह, जिसकी तानाशाही और देश विरोधी व भ्रष्टाचारी सोच की वजह से जनता के साथ-साथ खुद के साथी साथ छोड़ रहे हैं।
शुक्रवार को सात राज्यसभा सांसद भाजपा में आए
भाजपा ने AAP के राष्ट्रीय संयोजक पर यह हमला एक दिन पहले लगे उस बड़े झटके के बाद किया, जब पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी और स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। इस दौरान इन सांसदों ने केजरीवाल की नीतियों और पार्टी व्याप्त करप्शन को पार्टी छोड़ने की वजह बताया था।
राघव चड्ढा बोले- किसी डर की वजह से नहीं छोड़ी AAP
उधर भाजपा में शामिल होने के एक दिन बाद राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने शनिवार को कहा कि हम सातों नेताओं ने किसी डर के कारण नहीं, बल्कि संगठन के प्रति बढ़ती निराशा, मोहभंग और घृणा के कारण AAP को छोड़ा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अब भ्रष्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड (समझौतावादी) हाथों में चली गई है, इसी वजह से हर ईमानदार और मेहनती व्यक्ति को लगता है कि अब वहां काम करने की कोई गुंजाइश नहीं बची है।
चड्ढा बोले- आम आदमी पार्टी गलत रास्ते पर चल रही
भाजपा के राज्यसभा सांसद ने कहा, 'आज हर वो सच्चा देशभक्त आदमी जिसने आम आदमी पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा, और जो बड़ी उम्मीदों के साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, आज हर वो व्यक्ति या तो आम आदमी पार्टी को छोड़ चुका है, या छोड़ रहा है। क्योंकि हर ईमानदार व मेहनतकश आदमी को लगता है कि अब आम आदमी पार्टी में काम करने की जगह नहीं बची है और यह पार्टी अब एक ऐसे गलत रास्ते पर चल रही है, जिससे कोई अपना नाता नहीं रखना चाहता। इसी के चलते एक-एक करके तमाम लीडर्स ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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