ये हादसा नहीं हत्या है, नोएडा की घटना से भी भाजपा ने कुछ नहीं सीखा- जनकपुरी मौत पर केजरीवाल

संक्षेप:

उन्होंने हादसे पर ट्वीट करते हुए लिखा- ये हादसा नहीं, बल्कि हत्या है। कांग्रेस ने भी इस घटना पर अपना रिएक्शन देते हुए भाजपा का हत्यारा सिस्टम कहा है।

Feb 06, 2026 05:51 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदे गए गड्ढे में बाइक सवार 25 वर्षीय युवक की गिरकर हुई मौत को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हत्या करार दिया है। उन्होंने हादसे पर ट्वीट करते हुए लिखा- "ये हादसा नहीं, बल्कि हत्या है।" कांग्रेस ने भी इस घटना पर अपना रिएक्शन देते हुए 'भाजपा का हत्यारा सिस्टम' कहा है।

ये हादसा नहीं, हत्या है- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा- “ये हादसा नहीं, बल्कि हत्या है। नोएडा की घटना से भी बीजेपी ने कुछ नहीं सीखा। घोर लापरवाही और गैर-जिम्मेदार रवैया अब बीजेपी सरकारों की पहचान बन चुका है, जिसका खामियाज़ा आम जनता भुगत रही है। ईश्वर उस परिवार को शक्ति दें, जिसने सरकार की लापरवाही की वजह से अपना बच्चा खो दिया।”

BJP का हत्यारा सिस्टम- कांग्रेस

कांग्रेस ने इस घटना पर भाजपा को घेरते हुए अपने ऑफीशियर एक्स अकाउंट से किए गए ट्वीट में लिखा- “BJP का 'हत्यारा सिस्टम'। ये हादसा नहीं- निर्मम हत्या है, जिसे BJP की 'निकम्मी सरकार' और 'नाकारा सिस्टम' ने अंजाम दिया है। नरेंद्र मोदी ने वादा तो 'स्मार्ट सिटी' का किया था, लेकिन उनका सिस्टम लोगों की जान ले रहा है।”

आशीष सूद पर भड़के सौरभ भारद्वाज

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर ट्वीट करते हुए आशीष सूद, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी आशीष गोलचा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा- “भाड़ में जाए आशीष सूद और उनकी जाँच कमेटी। उन्होंने तीन सवाल करते हुए लिखा- लड़का बैरिकेड हटा कर ख़ुद कूद गया? पुलिस ने युवक की फ़ोन लोकेशन क्यों डिलीट की ? पुलिस क्या छिपा रही है? इसके बाद चेतावनी भरे अंदाज में लिखा- कमिश्नर और अमित शाह FIR से ना डरायें !!”

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


