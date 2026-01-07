BJP का आतिशी पर गुरु तेग बहादुर जी के अपमान का आरोप, वीडियो शेयर कर की सदस्यता रद्द करने की मांग

संक्षेप: मंत्री वर्मा ने कहा कि देश का हर नागरिक गुरु तेग बहादुर जी के हुए अपमान से आहत है और इस बात से हमें भी चोट लगी है। इसके साथ ही वर्मा ने बताया कि कल जो सदन में आतिशी ने कहा है उसकी कॉपी हमने स्पीकर को दे दी है।

दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी पर सिखों के नौवें गुरु श्री तेग बहादुर जी के अपमान का आरोप लगाते हुए उनकी सदस्यता रद्द करने और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर करने की मांग की है। अपनी इस मांग को लेकर विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र भी लिखा है। इस बारे में दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने बुधवार को मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कल मंगलवार को विधानसभा में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत पर चर्चा की गई थी, जिससे विपक्ष की नेता आतिशी नदारद रहीं। इसके साथ ही वर्मा ने इस दौरान आतिशी पर गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का मजाक उड़ाने और अपमान करने का आरोप भी लगाया। वर्मा ने कहा कि आतिशी ने जो कहा उसे हम अपने पत्र में लिख भी नहीं पा रहे थे।

प्रवेश वर्मा बोले- हम गुरुजी के अपमान से आहत अपने पत्र की जानकारी देते हुए प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा, ‘सभी साथी विधायकों ने आतिशी द्वारा किए अपमान के मुद्दे को उठाया, जिसके बाद स्पीकर ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया।’ आगे उन्होंने कहा, ‘अभी हम सभी ने स्पीकर महोदय को पत्र दिया है कि आतिशी जी के कृत्य को गंभीरता से लेते हुए उनकी सदस्यता को रद्द किया जाना चाहिए और इसको टाइम बाउंड करना चाहिए। क्योंकि इस बात से ना केवल सदन बल्कि देश का हर नागरिक इस बात से आहत है।’

'हमें उम्मीद है रद्द होगी आतिशी जी की सदस्यता' मंत्री वर्मा ने आगे कहा, ‘हमें चोट लगी है कि देश की अखंडता को मजबूत करने के लिए हमारे गुरुओं ने पूरे परिवार के साथ शहादत दी, और आम आदमी पार्टी की नेता और सदन की विपक्ष की नेता आतिशी द्वारा जो मजाक उड़ाया गया और अपशब्द कहे गए, उसे हम अपने पत्र में भी नहीं लिख पा रहे थे। इसलिए कल उन्होंने सदन में जो कुछ भी कहा उसका एक-एक शब्द अपने पत्र में अटैच करके स्पीकर महोदय को दिया है और हमें उम्मीद है कि आतिशी जी की सदस्यता रद्द होगी।’

उधर मंगलवार को आतिशी ने सदन में जो कुछ भी कहा उसका वीडियो दिल्ली सरकार के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया।