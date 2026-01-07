Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsBJP has accused Atishi of insulting Guru Tegh Bahadur and demanded her membership revoked
BJP का आतिशी पर गुरु तेग बहादुर जी के अपमान का आरोप, वीडियो शेयर कर की सदस्यता रद्द करने की मांग

BJP का आतिशी पर गुरु तेग बहादुर जी के अपमान का आरोप, वीडियो शेयर कर की सदस्यता रद्द करने की मांग

संक्षेप:

मंत्री वर्मा ने कहा कि देश का हर नागरिक गुरु तेग बहादुर जी के हुए अपमान से आहत है और इस बात से हमें भी चोट लगी है। इसके साथ ही वर्मा ने बताया कि कल जो सदन में आतिशी ने कहा है उसकी कॉपी हमने स्पीकर को दे दी है।

Jan 07, 2026 03:04 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी पर सिखों के नौवें गुरु श्री तेग बहादुर जी के अपमान का आरोप लगाते हुए उनकी सदस्यता रद्द करने और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर करने की मांग की है। अपनी इस मांग को लेकर विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र भी लिखा है। इस बारे में दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने बुधवार को मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कल मंगलवार को विधानसभा में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत पर चर्चा की गई थी, जिससे विपक्ष की नेता आतिशी नदारद रहीं। इसके साथ ही वर्मा ने इस दौरान आतिशी पर गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का मजाक उड़ाने और अपमान करने का आरोप भी लगाया। वर्मा ने कहा कि आतिशी ने जो कहा उसे हम अपने पत्र में लिख भी नहीं पा रहे थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्रवेश वर्मा बोले- हम गुरुजी के अपमान से आहत

अपने पत्र की जानकारी देते हुए प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा, ‘सभी साथी विधायकों ने आतिशी द्वारा किए अपमान के मुद्दे को उठाया, जिसके बाद स्पीकर ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया।’ आगे उन्होंने कहा, ‘अभी हम सभी ने स्पीकर महोदय को पत्र दिया है कि आतिशी जी के कृत्य को गंभीरता से लेते हुए उनकी सदस्यता को रद्द किया जाना चाहिए और इसको टाइम बाउंड करना चाहिए। क्योंकि इस बात से ना केवल सदन बल्कि देश का हर नागरिक इस बात से आहत है।’

'हमें उम्मीद है रद्द होगी आतिशी जी की सदस्यता'

मंत्री वर्मा ने आगे कहा, ‘हमें चोट लगी है कि देश की अखंडता को मजबूत करने के लिए हमारे गुरुओं ने पूरे परिवार के साथ शहादत दी, और आम आदमी पार्टी की नेता और सदन की विपक्ष की नेता आतिशी द्वारा जो मजाक उड़ाया गया और अपशब्द कहे गए, उसे हम अपने पत्र में भी नहीं लिख पा रहे थे। इसलिए कल उन्होंने सदन में जो कुछ भी कहा उसका एक-एक शब्द अपने पत्र में अटैच करके स्पीकर महोदय को दिया है और हमें उम्मीद है कि आतिशी जी की सदस्यता रद्द होगी।’

उधर मंगलवार को आतिशी ने सदन में जो कुछ भी कहा उसका वीडियो दिल्ली सरकार के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया।

ये भी पढ़ें:दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बवाल के बीच क्यों पहुंचे थे UP के सपा सांसद नदवी?
ये भी पढ़ें:दिल्ली में मस्जिद के पास क्यों गरजा MCD का बुलडोजर? ये थी वजह

कपिल मिश्रा ने शेयर किया विधानसभा में हुई घटना का वीडियो

कपिल मिश्रा ने वीडियो को शेयर करते हुए बताया कि 'कल (मंगलवार) जब दिल्ली विधानसभा में हो रहा था गुरुओं का सम्मान, तब नेता विपक्ष आतिशी ने बहुत भद्दी और शर्मनाक भाषा का इस्तेमाल किया। खुद सुनिए ...क्या ऐसे व्यक्ति को पवित्र सदन में रहने का अधिकार है?'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।