MCD समितियों के चुनाव में भाजपा को एकतरफा सफलता, 7 में से 6 पर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष प्रत्याशी जीते

एससी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान विपक्ष के पार्षदों के विरोध को लेकर सुरक्षाकर्मियों ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इस दौरान सदस्यों के बीच जमकर धक्कामुक्की भी हुई।

दिल्ली नगर निगम की महत्वपूर्ण 7 तदर्थ समितियों (एड-हॉक) में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए गुरुवार को चुनाव हुए। इसमें से शाम 4 बजे तक 6 तदर्थ समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर ली। इसके अलावा दोपहर को तीन बजे अनुसूचित जाति (एससी) के मामलों से जुड़ी तदर्थ समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में विपक्ष के पार्षदों ने चुनाव कक्ष में मतदान के दौरान विरोध जताया। जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, इस दौरान धक्कामुक्की भी हुई। इसी वजह से निगम सचिव कार्यालय के प्रतिनिधियों ने चुनाव को कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया।

इन समितियों में जीते भाजपा के उम्मीदवार निगम की सात तदर्थ समितियों में से छह तदर्थ समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। इसमें लाभकारी परियोजना समिति, लाइसेंसिंग एवं तहबाजारी समिति, सामुदायिक सेवा समिति, मलेरिया निरोधक उपाय समिति, महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति, मलेरिया निरोधक उपाय समिति, महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर भाजपा के उम्मीदवार जीते हैं।

एससी समिति के सदस्यों की संख्या कम करने का आरोप निगम की महत्वपूर्ण तदर्थ समितियों में से एक अनुसूचित जाति का कल्याण व अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के कोटे का कार्यान्वयन समिति का चुनाव दोपहर को 3 बजे शुरू हुआ। यह निगम मुख्यालय के सिविक सेंटर के ए ब्लॉक स्थित पहले फ्लोर पर हंसराज गुप्ता ऑडिटोरियम में हुआ। इस समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के मतदान के दौरान जब विपक्ष के पार्षद चुनाव कक्ष में पहुंचे। तब उन्होंने इस समिति के सदस्यों की संख्या कम करने का आरोप लगाते हुए विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान चुनाव कक्ष में गहमागहमी का माहौल नजर आया। सत्ता पक्ष के पार्षदों ने भी इसका विरोध किया।

विपक्ष ने लगाया सत्ता पक्ष पर आरोप 24 जुलाई को निगम की विशेष समितियों और तदर्थ समितियों के सदस्यों के सदन में हुए चुनाव के दौरान भी विपक्ष ने एससी समिति के सदस्यों की संख्या कम करने का आरोप लगाकर विरोध किया था। इस संबंध में नेता विपक्ष अंकुश नारंग ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष ने एससी समिति के सदस्यों की संख्या 35 से घाटकर 21 कर दी है। हमारी मांग है कि पहले की तरह ही एससी समिति को 35 सदस्यीय बनाया जाए।