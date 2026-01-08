'गुरुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, माफी मांगे आतिशी' वाली लाइन पर आप का तंज

संक्षेप: आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तख्ती की फोटो शेयर करते हुए उसमें गलतियां गिनाते और हुए भाजपा पर तंज कसा है। तख्ती में लिखे कुल 9 शब्दों में 5 गलतियां निकलीं तो आप नेताओं ने तंज कसते हुए कहा- भाजपा हिंदी भाषा में भी हुई फेल।

'गुरुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, माफी मांगे आतिशी।' इस लाइन की लिखी हुई तख्ती को दिल्ली विधानसभा में भाजपा के विधायकों और मंत्रियों द्वारा लहराने का मामला सामने आया था। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तख्ती की फोटो शेयर करते हुए उसमें गलतियां गिनाते और हुए भाजपा पर तंज कसा है। तख्ती में लिखे कुल 9 शब्दों में 5 गलतियां निकलीं तो आप नेताओं ने तंज कसते हुए कहा- भाजपा “हिंदी” भाषा में भी हुई फेल। इन्हें आतिशी और हिंदुस्तान भी लिखना नहीं आता। जानिए क्या है मामला?

9 शब्द में 5 गलतियां, क्या लिखा था? आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने इस तख्ती में लिखे वाक्य में गलतियां गिनाते हुए वीडियो शेयर किया है। आप नेता ने कहा- एक वीडियो में देखा कि शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी भी इस तरह की पर्ची बना रहे थे। आप नेता ने इस वाक्य के एक-एक शब्द में हुई गलतियों को गिनाया। 'गुरुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, माफी मांगे आतिशी' को तख्ती में गलत तरह से लिखा गया था। गलत वाक्य था- “गुरुओ का अपमान नही सहेगा हिन्दूस्तान माफी मागे आतसी।”

सौरभ भारद्वाज ने क्या ट्वीट किया इस तरह 9 शब्दों के वाक्य में कुल 5 गलतियां निकलने पर आप नेताओं ने तंज कसना शुरू कर दिया है।सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा- भाजपा हुई “हिंदी” भाषा में भी फेल। आतिशी और हिंदुस्तान भी लिखना नहीं आता। इसके बाद सवाल किए- क्या होगा देश का? अनपढ़ डुबाएँगे देश? फिर लिखा- मिले “0” नम्बर। इस मामले को आम आदमी पार्टी के बुराड़ी से विधायक संजीव झा ने भी उठाया।

आप विधायक संजीव झा ने भी बोला हमला संजीव झा ने तख्ती को दिखाने और मंत्री द्वारा कुछ लिखने का वीडियो शेयर करते हुए लिखा- जब दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी सदन में नेता प्रतिपक्ष आतिशी जी का नाम हिंदी में भी सही नहीं लिख पा रहे और उसे “आतसी” लिख देते हैं, तो जरा सोचिए- दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल होगा?