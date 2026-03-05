Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

‘ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं’… AAP का तंज; नीतीश जाएंगे राज्यसभा

Mar 05, 2026 03:18 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

नीतीश के राज्यसभा जाने के फैसले पर आमा आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने तंज कसा है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि बीजेपी जिसकी उंगली पकड़ती है उसी को दीमक की तरह खा जाती है।

‘ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं’… AAP का तंज; नीतीश जाएंगे राज्यसभा

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया। नीतीश साल 2005 से रिकॉर्ड 10 बार मुख्यमंत्री रहे। राज्यसभा के लिए नामांकन के साथ ही बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के उनके कार्यकाल का अंत हो जाएगा। नीतीश के राज्यसभा जाने के फैसले पर आमा आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने तंज कसा है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि बीजेपी जिसकी उंगली पकड़ती है उसी को दीमक की तरह खा जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। जिसकी उंगली पकड़ कर ये नए राज्य में घुसे, इन्होंने उसकी पार्टी को दीमक की तरह अंदर खत्म कर दिया। बीजेपी की राजनीतिक हमेशा से इसी तरह की रही है। पहले ये किसी राज्य में जाते हैं और वहां हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप बड़े पार्टनर हैं और हम छोटे पार्टनर हैं किसी तरह से हमें ले लीजिए। और जैसी ही कोई क्षेत्रीय पार्टी इनकी एंट्री करवाती है तो धीरे-धीरे उसको खा जाते हैं।'

उन्होंने आगे कहा ‘हरियाणा में INLD, पंजाबी में अकाली दल, महाराष्ट्र में शिवसेना, ओडिशा में बीजू जनता दल और बिहार में जेडीयू को खा गए। बीजेपी हमेशा से क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना चाहती है। नीतीश कुमार हो या टीआरएस हो इन सभी पार्टियों की गलती ये है कि इन्होंने बीजेपी को कदम रखने के लिए अपने राज्य में छूट दी। इन्होंने बीजेपी की कम्युनल पॉलिटिक्स को बढ़ाया। और आज इनको ये भुगतना पड़ रहा है।’

ये भी पढ़ें:पैरेंट्स को 20-20 लाख देने पर मजबूर कर रहे स्कूल, आप नेता सौरभ भारद्वाज
ये भी पढ़ें:प्रकोप हो, पीड़ा मिले; क्यों LG के लिए ऐसी कामना करने लगे सौरभ भारद्वाज
ये भी पढ़ें:CM के घर के पास हत्या, पुलिस का रवैया लचर... AAP नेता के मर्डर पर सौरभ भारद्वाज

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को खत्म करने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि बिहार में ऐसा नेता रहे जो ओबीसी या दलितों की बात करता हो और वह एक 'रबड़ स्टांप मुख्यमंत्री' चाहती है। राज्य में जो सत्ता परिवर्तन हो रहा है, वह जनभावनाओं के खिलाफ है और लोग भाजपा के चाल-चरित्र को समझते हैं।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit

मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)

संक्षिप्त विवरण:

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


विस्तृत बायो:

मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


अनुभव:

मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।


पत्रकारिता का उद्देश्य:

एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।


विशेषज्ञता

राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग

और पढ़ें
Nitish Kumar Rajya Sabha Elections
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।