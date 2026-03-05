‘ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं’… AAP का तंज; नीतीश जाएंगे राज्यसभा
नीतीश के राज्यसभा जाने के फैसले पर आमा आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने तंज कसा है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि बीजेपी जिसकी उंगली पकड़ती है उसी को दीमक की तरह खा जाती है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया। नीतीश साल 2005 से रिकॉर्ड 10 बार मुख्यमंत्री रहे। राज्यसभा के लिए नामांकन के साथ ही बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के उनके कार्यकाल का अंत हो जाएगा। नीतीश के राज्यसभा जाने के फैसले पर आमा आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने तंज कसा है।
सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि बीजेपी जिसकी उंगली पकड़ती है उसी को दीमक की तरह खा जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। जिसकी उंगली पकड़ कर ये नए राज्य में घुसे, इन्होंने उसकी पार्टी को दीमक की तरह अंदर खत्म कर दिया। बीजेपी की राजनीतिक हमेशा से इसी तरह की रही है। पहले ये किसी राज्य में जाते हैं और वहां हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप बड़े पार्टनर हैं और हम छोटे पार्टनर हैं किसी तरह से हमें ले लीजिए। और जैसी ही कोई क्षेत्रीय पार्टी इनकी एंट्री करवाती है तो धीरे-धीरे उसको खा जाते हैं।'
उन्होंने आगे कहा ‘हरियाणा में INLD, पंजाबी में अकाली दल, महाराष्ट्र में शिवसेना, ओडिशा में बीजू जनता दल और बिहार में जेडीयू को खा गए। बीजेपी हमेशा से क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना चाहती है। नीतीश कुमार हो या टीआरएस हो इन सभी पार्टियों की गलती ये है कि इन्होंने बीजेपी को कदम रखने के लिए अपने राज्य में छूट दी। इन्होंने बीजेपी की कम्युनल पॉलिटिक्स को बढ़ाया। और आज इनको ये भुगतना पड़ रहा है।’
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को खत्म करने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि बिहार में ऐसा नेता रहे जो ओबीसी या दलितों की बात करता हो और वह एक 'रबड़ स्टांप मुख्यमंत्री' चाहती है। राज्य में जो सत्ता परिवर्तन हो रहा है, वह जनभावनाओं के खिलाफ है और लोग भाजपा के चाल-चरित्र को समझते हैं।
