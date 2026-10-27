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फरीदाबाद में डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर की रेस के लिए BJP में 4 नामों पर चर्चा

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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फरीदाबाद में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के खाली पड़े पदों को भरने की कवायद तेज हो गई है। भाजपा की बैठक में दोनों पदों के लिए चार नाम सामने आए। इन नामों को अंतिम निर्णय के लिए प्रदेश नेतृत्व के समक्ष रखा जाएगा।

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फरीदाबाद नगर निगम मुख्यालय

फरीदाबाद नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के रिक्त पदों को भरने के लिए भाजपा ने एक बार फिर कवायद तेज कर दी है। इसे लेकर सोमवार को सेक्टर-15 स्थित पार्टी कार्यालय अटल कमल में दोनों पदों के लिए नामों पर सहमति बनाने के उद्देश्य से करीब पांच घंटे तक मंथन चला। बैठक में दोनों पदों के लिए चार नाम सामने आए। इन नामों को अंतिम निर्णय के लिए प्रदेश नेतृत्व के समक्ष रखा जाएगा। पार्टी नेतृत्व की मंजूरी के बाद ही दोनों पदों के लिए नामों की घोषणा होगी।

साेमवार को सेक्टर-15 भाजपा कार्यालय में दूसरी बार डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर बैठक हुई। इस दौरान दोनों पदों के लिए नाम तय करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के चेयरमैन वेदपाल, विधायक घनश्याम अरोड़ा और पूर्व मेयर अवनीत कौर को पर्यवेक्षक के रूप में भेजा गया था। बैठक में केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और अन्य विधायक भी मौजूद रहे। इसके अलावा गुर्जर और गोयल खेमे के पार्षदों ने भी बैठक में हिस्सा लिया।

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पर्यवेक्षकों ने पार्षदों की राय जानी

बैठक के दौरान पर्यवेक्षकों ने पार्षदों से दोनों पदों के लिए उनकी राय जानी। बताया जा रहा है कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए दो-दो नाम सुझाए गए हैं। केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर के समर्थक पार्षदों की ओर से पहले से चर्चा में रहे नामों की पैरवी की गई, जबकि कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के समर्थक पार्षदों की ओर से दो नए नाम सामने रखे गए। अब सभी नामों पर पार्टी के वरिष्ठ नेता विचार करेंगे।

दो बार पहले भी नहीं बन पाई सहमति

दोनों पदों के लिए नाम तय करने की कोशिश पहले भी दो बार हो चुकी है। 11 अगस्त 2025 को निगम सदन की बैठक बुलाई गई थी। उस समय भाजपा ने कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा था। हालांकि, संबंधित नेताओं की गैरमौजूदगी और पार्टी स्तर पर चल रही बैठक के कारण बैठक स्थगित करनी पड़ी थी। अप्रैल 2026 में प्रदेश सरकार ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली को पार्षदों के बीच सहमति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। उस दौरान 33 पार्षदों की मौजूदगी के बावजूद दोनों पदों के लिए नामों पर सहमति नहीं बन पाई थी।

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डेढ़ साल से पद खाली

नगर निगम के 46 वार्डों के लिए दो मार्च 2025 को चुनाव हुए थे। भाजपा ने 39 वार्डों में जीत दर्ज की थी, जबकि छह निर्दलीय और एक कांग्रेस पार्षद चुना गया था। 31 मार्च 2025 को मेयर और पार्षदों ने पदभार संभाला था। इसके बावजूद सीनियर और डिप्टी मेयर के पद अब तक खाली हैं। अब सभी की निगाहें प्रदेश नेतृत्व पर टिकी है।

लोगों को भी इंतजार

नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होने से शहर के विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। दोनों पद लंबे समय से खाली होने के कारण पार्षदों और स्थानीय लोगों को इन पर नियुक्ति का इंतजार है। दोनों पदों पर प्रतिनिधि चुने जाने से पार्षदों की समस्याओं को उच्चस्तर तक पहुंचाने और उनके समाधान में मदद मिल सकती है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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