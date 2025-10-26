पीएम मोदी के लिए दिल्ली में बना दी नकली यमुना; AAP का क्या नया दावा

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर एक और बड़ा आरोप लगा दिया है। आप ने दावा किया है कि बिहार के वोटरों को प्रभावित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक नकली यमुना और उसके किनारे एक कृत्रिम घाट का निर्माण किया गया है।

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर एक और बड़ा आरोप लगा दिया है। आप ने दावा किया है कि बिहार के वोटरों को प्रभावित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक नकली यमुना और उसके किनारे एक कृत्रिम घाट का निर्माण किया गया है।

आरोपों के मुताबिक, यह नकली यमुना जी का घाट विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदीछठ कार्यक्रम के लिए तैयार किया गया है। यहीं पीएम मोदी छठ मनाएंगे। सबसे चौंकाने वाला दावा यह है कि इस कृत्रिम जलाशय में गंगा जी का पीने वाला (फिल्टर किया हुआ) पानी भरा गया है।

आप ने इसे पूर्वांचली समुदाय के मतदाताओं को लुभाने का फर्जीवाड़ा करार दिया है। सौरभ भारद्वाज का दावा है कि एक तरफ दिल्ली और अन्य जगहों पर पूर्वांचलियों को छठ महापर्व के दौरान मलवाला प्रदूषित पानी में पूजा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने पीएम मोदी के लिए फिल्टर पानी से नकली घाट का निर्माण कर रही है। सौरभ भारद्वाज ने इसे बीजेपी सरकार की चोरी करार दिया है।

बीजेपी बोली- इस साल बेहतर यमुना का पानी इससे पहले दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने शनिवार को ‘फेकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया’ के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि छठ से पहले यमुना नदी के पानी की गुणवत्ता पिछले साल से बेहतर है। वर्मा ने पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विपक्षी आम आदमी पार्टी (आप) की आलोचना की।

वर्मा ने कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने नौ और 20 अक्टूबर को पल्ला, वजीराबाद बैराज, ओखला बैराज, आईटीओ और यमुना नहर सहित आठ स्थानों से यमुना नदी के पानी के सैंपल इकट्ठे किए।

उन्होंने बताया कि इस साल निजामुद्दीन में यमुना में ‘फेकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया’ की सांद्रता घटकर 7,900 यूनिट प्रति 100 मिलीलीटर रह गई है जबकि पिछले साल यह 11 लाख यूनिट प्रति 100 मिलीलीटर थी।वर्मा ने कहा कि इसी तरह पल्ला में यह संख्या 920 से घटकर 600, वजीराबाद में 16,000 से घटकर 800 और आईटीओ में 35,000 से घटकर 7,000 रह गई। मंत्री ने कहा, विपक्ष हैरान हैं क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली हमारी सरकार बहुत काम कर रही है और महिलाएं छठ के उत्सव की तैयारियों की प्रशंसा कर रही हैं।