गाजियाबाद में BJP पार्षद शीतल देओल की कार पर चली गोलियां, हमले में बाल-बाल बचीं
संक्षेप: गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थानाक्षेत्र में बुधवार रात भाजपा पार्षद पर बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां चला दीं। गोली गाड़ी के शीशे में लगी और पार्षद हमले में बाल-बाल बच गईं। घटना का पता लगते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया।
गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थानाक्षेत्र में बुधवार रात भाजपा पार्षद पर बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां चला दीं। गोली गाड़ी के शीशे में लगी और पार्षद हमले में बाल-बाल बच गईं। घटना का पता लगते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने पर भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना का जल्द खुलासा किया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक, भाजपा पार्षद शीतल देओल बुधवार को गौतमबुद्ध नगर के दादरी से गाजियाबाद आ रही थीं। एक्सप्रेसवे से उतरने के बाद वह हापुड़ रोड से कमला नेहरू नगर होते हुए घर लौट रहीं थीं। रात करीब 8 बजे जैसे ही वह सीबीआई एकेडमी के पीछे पहुंचीं तो बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने अचानक उन पर गोलियां चला दीं। गोली गाड़ी के शीशे में लगी और पार्षद शीतल बाल-बाल बच गईं।
घटना को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए। पार्षद पर हमले की सूचना मिलते ही पुलिस और भाजपा पदाधिकारियों में हड़कंप मच गया। शहर विधायक संजीव शर्मा और महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल कार्यकर्ताओं के साथ मधुबन बापूधाम थाने पहुंच गए और हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की।
महानगर अध्यक्ष ने घटना के संबंध में अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट भी डाली। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की और घटना के जल्द खुलासे का आश्वासन दिया। पार्षद शीतल देओल ने घटना के संबंध में मधुबन बापूधाम थाने में शिकायत दी है।
एसीपी कविनगर सूर्यबली मौर्य का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले में केस दर्ज किया जा रहा है। हमलावरों की पहचान कर जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।