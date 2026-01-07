Hindustan Hindi News
महाराष्ट्र में BJP-कांग्रेस के गठबंधन से केजरीवाल भी हैरान, बोले- अपने ही पार्टनर को...

अंबरनाथ नगर परिषद में पिछले महीने हुए निकाय चुनावों के बाद, BJP ने अपनी कट्टर प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस और अजीत पवार के नेतृत्व वाली NCP के साथ मिलकर 'अंबरनाथ विकास अघाड़ी' के बैनर तले गठबंधन किया है। 

Jan 07, 2026 03:06 pm IST
कहते हैं राजनीति में ना कोई किसी का पर्मानेंट दोस्त होता है और न ही पर्मानेंट दुश्मन। वहीं, लंबे समय से एक दूसरे के धुर विरोधी रही कांग्रेस और बीजेपी का साथ आना तब भी मुमकिन नहीं है,लेकिन यह सच है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नगर परिषद चुनाव में साथ आ गए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस ही नहीं, असदुद्दीन ओवैस की पार्टी AIMIM से भी हाथ मिलाया है। इसने बड़े-बड़े राजनीतिक पंडितों सहित आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल को भी हैरान कर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने तो अपने पार्टनर शिवसेना शिंदे गुट को भी किनारे कर दिया।

क्या बोले अरविंद केजरीवाल?

महाराष्ट्र नगर परिषद में हुए इस बेमेस गठबंधन पर आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अपने ही पार्टनर शिंदे सेना को हराने के लिए क्या बीजेपी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया? ये चल क्या रहा है? आप के ही प्रवक्ता अनुराग ढांडा ने लिखा कि पहले ये प्रेमी प्रेमिका की तरह छुप छुप कर मिलते थे। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस का संबंध अब सार्वजनिक हो चुका है। क्या ये देश के लोगों की आंखों में धूल झोंकने जैसा नहीं है?

सीएम फडणवीस खुश नहीं

अंबरनाथ नगर परिषद में पिछले महीने हुए निकाय चुनावों के बाद, BJP ने अपनी कट्टर प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस और अजीत पवार के नेतृत्व वाली NCP के साथ मिलकर 'अंबरनाथ विकास अघाड़ी' के बैनर तले गठबंधन किया। इस गठबंधन का मकसद अपनी सहयोगी पार्टी शिवसेना को किनारे करना था। इसी तरह, अकोला जिले की अकोट नगर परिषद में भी BJP ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और अन्य दलों के साथ मिलकर गठबंधन बना लिया है। इसपर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ किया कि इन समझौतों को पार्टी नेतृत्व की मंजूरी नहीं मिली थी और यह दलीय अनुशासन का उल्लंघन है।

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई।
