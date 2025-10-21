ये औरंगजेब और अकबर के चहेते; प्रदूषण पर BJP का AAP पर बड़ा हमला, अरविंद केजरीवाल को चेताया

संक्षेप: दिवाली के बाद प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। इस बीच अब दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पार्टी पर पलटवार किया है।

दिवाली के बाद प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। इस बीच अब दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पार्टी पर पलटवार किया है। उन्होंने दावा किया है कि एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए आम आदमी पार्टी दिवाली को निशाना बना रही है। इसी के साथ उन्होंने अरविंद केजरीवाल को एक चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि मैं अरविंद केजरीवाल को चेतावनी देना चाहता हूं कि हिंदू धर्म को निशाना न बनाएं। दिल्ली में प्रदूषण कम करने को लेकर सरकार सभी सकारात्मक कदम उठा रही है। इन्हें ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। जिस दिन बादल होंगे उसी दिन बारिश होगी।

उन्होंने कहा, ये लोग जानबूझकर सनातन धर्म को बीच में ला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने पहले एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए पटाखों पर बैन लगाया और अब एक वर्ग को खुश करने के लिए उनकी टीम सुबह से दीपावली को कोस रही है। प्रभु राम जी के पर्व को बार-बार कोसा जा रहा है। कहा जा रहा है कि दीवाली क्यों मानाई। आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी को कोस रहे हैं। दीवाली बीजेपी का त्योहार नहीं है। ये हिंदू त्योहार है। आप त्योहार को गलत क्यों बता रहे हैं। हमे बोलिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है।

लोगों से जबरन जलवाई जा रही पराली- बीजेपी उन्होंने आगे कहा, ये दिवाली पर जो आरोप लगा रहे हैं, ये झूठ है। ये बस एक वर्ग को खुस करने के लिए किया जा रहा है। ये औरंगजेब और अकबर के चहेते बोल रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आम आदमी पार्टी पिछले चार दिनों से पंजाब में पराली जला रही है। मुंह पर कपड़ा बांधकर लोगों से जबरन जलवाई जा रही है। दिल्ली की सरकार को निशाना बनाने के लिए यह काम किया जा रहा है। दिल्ली में केवल सात माह में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम किया है। इसके चलते यह पटाखे के नाम पर आप सरकार दिवाली को कोस रही है। इस पावन पर्व को लेकर निशाना साध रहे हैं। संजय सिंह सहित आप के बड़े नेता दीपावली को लेकर अपशब्द कह रहे हैं।