INDIA की महारैली के खिलाफ सड़कों पर उतरी बीजेपी, सिख विरोधी दंगों वाले दांव से सियासी घमासान
पश्चिमी दिल्ली के सिख बहुल हरि नगर इलाके में निकाले जाने वाले बीजेपी के विरोध मार्च में अलग-अलग सिख संगठन भी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी मार्च का नेतृत्व करेंगे।
इंडिया गठबंधन के दिल्ली मार्च और रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली रैली के खिलाफ बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। भाजपा कार्यकर्ता आज 1984 के सिख विरोधी दंगों के खिलाफ पश्चिमी दिल्ली के हरि नगर इलाके में प्रदर्शन करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि सिख समुदाय चाहता है कि कांग्रेस एक नवंबर, 1984 को उसके कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए निर्दोष सिखों के नरसंहार के लिए माफी मांगे और इसके बाद ही राहुल गांधी के राजनीतिक करियर को नई ऊर्जा देने की कोशिश करे। पश्चिमी दिल्ली के सिख बहुल हरि नगर इलाके में निकाले जाने वाले विरोध मार्च में अलग-अलग सिख संगठन भी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी मार्च का नेतृत्व करेंगे।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रदर्शन के मद्देनजर इंदिरा गांधी के खिलाफ पोस्टर भी लगाए गए थे। इनमें दिल्ली में हुए सिख दंगों के लिए इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया गया था। हालांकि बाद में कांग्रेस समर्थक इन पोस्टरों को फाड़ते नजर आए। इससे पहले हर्ष मल्होत्रा ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस ने अपने विफल नेता के राजनीतिक करियर को नयी ऊर्जा देने के लिए एक नवंबर का दिन चुना है। इससे 1984 के सिख विरोधी दंगों से प्रभावित सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं।
रामलीला मैदान में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था
रामलीला मैदान में 'इंडिया' गठबंधन की रैली में हजारों लोगों के जुटने की संभावना के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के बहुस्तरीय इंतजाम किए हैं। रैली की निगरानी के लिए 4,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती और 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
अधिकारियों ने बताया कि आयोजन स्थल को 14 जोन में बांटा गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जोन की निगरानी सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) स्तर के अधिकारी करेंगे, जबकि दो जोन की निगरानी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (अतिरिक्त डीसीपी) स्तर के अधिकारी करेंगे। पुलिस आयुक्त ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शनिवार को मिंटो ब्रिज और रामलीला मैदान में सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया था।
सुरक्षा योजना में ड्रोन से निगरानी, शरीर पर लगाए जाने वाले कैमरे, दंगा नियंत्रण वाहन और एक समर्पित नियंत्रण कक्ष शामिल हैं। विभिन्न जिलों के पुलिसकर्मियों के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवानों को मिंटो ब्रिज से आयोजन स्थल तक के मार्ग और रामलीला मैदान के भीतर तैनात किया गया है।
रैली के आयोजन की अनुमति सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक दी गई है। इसमें करीब 50,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। हालांकि, पुलिस और आयोजकों का अनुमान है कि घेराबंदी वाले हिस्सों और आवाजाही के रास्तों को ध्यान में रखते हुए 30,000 से 40,000 लोगों के लिए आराम से जगह उपलब्ध हो सकेगी।
ट्रैफिक के लिए भी खास व्यवस्था
यातायात व्यवस्था संभालने के लिए करीब 150 अतिरिक्त यातायात पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। वहीं, एलएनजेपी और जीबी पंत अस्पतालों तक एंबुलेंस की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।
दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की 270 कंपनियों की तैनाती की अवधि बढ़ाकर 16 नवंबर तक कर दी गई है।
भाषा से इनपुट
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें