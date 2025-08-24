‘BJP के सभी मंत्रियों को जेल और FIR से छूट, पिछले 11 सालों में…’; किरेन रिजिजू के बयान पर AAP

आम आदमी पार्टी (आप) ने आज एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। ‘आप’ ने कहा है कि भाजपा के सभी मंत्रियों को जेल और एफआईआर से छूट मिल गई है। पिछले 11 सालों में भाजपा के किसी भी सत्तारूढ़ मंत्री पर कोई कार्रवाई या एफआईआर नहीं हुई।

आम आदमी पार्टी (आप) ने आज एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। ‘आप’ ने कहा है कि भाजपा के सभी मंत्रियों को जेल और एफआईआर से छूट मिल गई है। पिछले 11 सालों में भाजपा के किसी भी सत्तारूढ़ मंत्री पर कोई कार्रवाई या एफआईआर नहीं हुई। 'आप' ने पीएम और सीएम पर ऐक्शन वाले बिल को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की टिप्पणी के बाद यह बात कही है।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बयान पर ‘आप’ प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि आज भाजपा के सभी मंत्रियों को जेल और एफआईआर से छूट मिल गई है। पीएमएलए एक्ट के तहत 30 दिन के अंदर जमानत नहीं मिल सकती। पिछले 11 सालों में किसी भी सत्तारूढ़ मंत्री पर कोई कार्यवाही या एफआईआर नहीं हुई।

‘आप’ प्रवक्ता ने कहा कि अगर इस बिल को लाने के पीछे उनकी मंशा सही है, तो उन्हें एक प्रावधान जोड़ना चाहिए कि अगर यह घोषित किया जाता है कि मामला फर्जी था, तो मुकदमा चलाने की अनुमति देने वाले अधिकारी और शिकायतकर्ता को वही सजा दी जाएगी जो निर्दोष को मिलती।