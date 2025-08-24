‘BJP के सभी मंत्रियों को जेल और FIR से छूट, पिछले 11 सालों में…’; किरेन रिजिजू के बयान पर AAP
आम आदमी पार्टी (आप) ने आज एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। ‘आप’ ने कहा है कि भाजपा के सभी मंत्रियों को जेल और एफआईआर से छूट मिल गई है। पिछले 11 सालों में भाजपा के किसी भी सत्तारूढ़ मंत्री पर कोई कार्रवाई या एफआईआर नहीं हुई।
आम आदमी पार्टी (आप) ने आज एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। ‘आप’ ने कहा है कि भाजपा के सभी मंत्रियों को जेल और एफआईआर से छूट मिल गई है। पिछले 11 सालों में भाजपा के किसी भी सत्तारूढ़ मंत्री पर कोई कार्रवाई या एफआईआर नहीं हुई। 'आप' ने पीएम और सीएम पर ऐक्शन वाले बिल को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की टिप्पणी के बाद यह बात कही है।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बयान पर ‘आप’ प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि आज भाजपा के सभी मंत्रियों को जेल और एफआईआर से छूट मिल गई है। पीएमएलए एक्ट के तहत 30 दिन के अंदर जमानत नहीं मिल सकती। पिछले 11 सालों में किसी भी सत्तारूढ़ मंत्री पर कोई कार्यवाही या एफआईआर नहीं हुई।
‘आप’ प्रवक्ता ने कहा कि अगर इस बिल को लाने के पीछे उनकी मंशा सही है, तो उन्हें एक प्रावधान जोड़ना चाहिए कि अगर यह घोषित किया जाता है कि मामला फर्जी था, तो मुकदमा चलाने की अनुमति देने वाले अधिकारी और शिकायतकर्ता को वही सजा दी जाएगी जो निर्दोष को मिलती।
ज्यादातर मुख्यमंत्री हमारी पार्टी के हैं : रिजिजू
बता दें कि, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे मंत्रियों को हटाने संबंधी बिल पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट को बताया कि प्रधानमंत्री को इस बिल से बाहर रखने की सिफारिश की गई है, लेकिन वे इससे सहमत नहीं हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री को कोई छूट देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी एक नागरिक हैं, और उन्हें विशेष सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। रिजिजू ने कहा कि ज्यादातर मुख्यमंत्री हमारी पार्टी के हैं। अगर वे कुछ गलत करते हैं, तो उन्हें अपना पद छोड़ना होगा। नैतिकता का भी कुछ मतलब होना चाहिए। अगर विपक्ष नैतिकता को केंद्र में रखता, तो वे इस विधेयक का स्वागत करते।