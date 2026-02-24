बिट्टू बजरंगी ने अपनी शादी के लिए भेज दी थी मर चुके भाई की फोटो? कहानी में नया ट्विस्ट
नूंह हिंसा के आरोपी और गौरक्षा बजरंग फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी की दूसरी शादी को लेकर हुई कथित ठगी में अब नया ट्विस्ट आ गया है। आरोपियों का कहना है कि बजरंगी ने लड़की को अपने मर चुके भाई की तस्वीर भेज दी थी।
नूंह हिंसा के आरोपी और गौरक्षा बजरंग फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी की दूसरी शादी को लेकर हुई कथित ठगी में अब नया ट्विस्ट आ गया है। बिट्टू बजरंगी से शादी के नाम पर ठगी के आरोपियों ने अपने साथ भी धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि बिट्टू बजरंगी ने अपनी शादी के लिए मर चुके भाई की तस्वीर दिखा दी थी। लेकिन बाद में जब दुल्हन ने बिट्टू बजरंगी को देखा तो शादी से इनकार कर दिया।
बिट्टू बजरंगी ने रानी उर्फ लक्ष्मी, बंटी, प्रदीप सहित समेत 8 अन्य लोगों के खिलाफ ठगी का केस दर्ज कराया है। बिट्टू बजरंगी के अनुसार पिछले वर्ष उनके पड़ोसी के रिश्तेदार अलीगढ़ निवासी बंटी ने उन्हें लड़की दिखाने के लिए कई बार अलीगढ़ बुलाया। इस दौरान बंटी ने उसे रानी उर्फ लक्ष्मी नामक महिला से मिलवाया। रानी ने उन्हें कई लड़कियां दिखाईं। करीब 25 वर्षीय युवती उन्हें पसंद आई। पिछले साल 5 सितंबर की रात 9:00 बजे लड़की पक्ष के छह लोग उन्हें देखने के लिए संजय एंक्लेव स्थित आवास पर आए थे। देखने वालों में शादी करने वाली लड़की भी शामिल थी। शादी की बात पक्की होने पर उन्होंने 7 सितंबर 2025 को अलीगढ़ आने के लिए बोला। जब वह शादी के लिए अलीगढ़ स्थित मंदिर पहुंचे तो वहां पर शादी की किसी तरह का कोई तैयारी नहीं थी। इससे उन्हें ठगी की आशंका हुई। उन्होंने एक लाख रुपये दे चुके थे। 30 हजार रुपये उन्होंने शादी की तैयारियों के नाम पर दिए थे।
लड़की को भेज दी थी भाई की फोटो, सच देख किया इनकार
आरोपी बंटी के जीजा पंकज ने वकील के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दूसरा पक्ष सामने रखा। पंकज ने कहा, 'बिट्टू बंजरंगी हमें बदनाम कर रहे हैं। पैसे ना तो मैंने लिए ना मेरे साले ने लिए। मेरे साले के माध्यम से इनकी लड़की से बातचीत हुई थी। मेरे साले बंटी के यहां बिट्टू बजरंगी का आना जाना था। बजरंगी ने बंटी से कहा था कि मेरी शादी करा दो। बिट्टू ने पहले लड़की को अपने भाई महेश की तस्वीर भेज दी थी, जिसकी मौत हो चुकी है। बाद में जब उसने बिट्टू को देखा तो शादी से इनकार कर दिया।'आरोपी बंटी के जीजा पंकज ने दावा किया कि तीन हजार रुपये गाड़ी किराये के जरूर लिए गए थे। बाकी रुपये से उनका कोई लेना-देना नहीं है।
बिट्टू बजरंगी का दावा- महिला पहले से शादीशुदा
पीड़ित का आरोप है कि आरोपी महिला पहले से शादीशुदा है। उसके दो बच्चे हैं। उसकी बड़ी बेटी की उम्र 13 वर्ष है। उनसे रुपये ठगने के लिए उसे 25 वर्ष का और अविवाहित बताया गया था। आरोपियों में रानी उर्फ लक्ष्मी, बंटी, प्रदीप सहित सात-आठ अन्य लोगों के नाम शामिल हैं।
फूट-फूटकर रोया बजरंगी
बिट्टू बजरंगी ने शादी का झांसा देकर ठगी करने के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सोमवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय तक मार्च निकाला। पीड़ित का आरोप है कि शिकायत दिए जाने के बावजूद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। पुलिस आयुक्त से मिलने से पहले वह उनके कार्यालय के सामने पुलिसकर्मियों से मुलाकात करने के दौरान फूट-फूट कर रोने लगे। इसका वीडियो वायरल हो गया।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप