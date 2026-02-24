Hindustan Hindi News
बिट्टू बजरंगी ने अपनी शादी के लिए भेज दी थी मर चुके भाई की फोटो? कहानी में नया ट्विस्ट

Feb 24, 2026 08:58 am IST
नूंह हिंसा के आरोपी और गौरक्षा बजरंग फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी की दूसरी शादी को लेकर हुई कथित ठगी में अब नया ट्विस्ट आ गया है। आरोपियों का कहना है कि बजरंगी ने लड़की को अपने मर चुके भाई की तस्वीर भेज दी थी।

नूंह हिंसा के आरोपी और गौरक्षा बजरंग फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी की दूसरी शादी को लेकर हुई कथित ठगी में अब नया ट्विस्ट आ गया है। बिट्टू बजरंगी से शादी के नाम पर ठगी के आरोपियों ने अपने साथ भी धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि बिट्टू बजरंगी ने अपनी शादी के लिए मर चुके भाई की तस्वीर दिखा दी थी। लेकिन बाद में जब दुल्हन ने बिट्टू बजरंगी को देखा तो शादी से इनकार कर दिया।

बिट्टू बजरंगी ने रानी उर्फ लक्ष्मी, बंटी, प्रदीप सहित समेत 8 अन्य लोगों के खिलाफ ठगी का केस दर्ज कराया है। बिट्टू बजरंगी के अनुसार पिछले वर्ष उनके पड़ोसी के रिश्तेदार अलीगढ़ निवासी बंटी ने उन्हें लड़की दिखाने के लिए कई बार अलीगढ़ बुलाया। इस दौरान बंटी ने उसे रानी उर्फ लक्ष्मी नामक महिला से मिलवाया। रानी ने उन्हें कई लड़कियां दिखाईं। करीब 25 वर्षीय युवती उन्हें पसंद आई। पिछले साल 5 सितंबर की रात 9:00 बजे लड़की पक्ष के छह लोग उन्हें देखने के लिए संजय एंक्लेव स्थित आवास पर आए थे। देखने वालों में शादी करने वाली लड़की भी शामिल थी। शादी की बात पक्की होने पर उन्होंने 7 सितंबर 2025 को अलीगढ़ आने के लिए बोला। जब वह शादी के लिए अलीगढ़ स्थित मंदिर पहुंचे तो वहां पर शादी की किसी तरह का कोई तैयारी नहीं थी। इससे उन्हें ठगी की आशंका हुई। उन्होंने एक लाख रुपये दे चुके थे। 30 हजार रुपये उन्होंने शादी की तैयारियों के नाम पर दिए थे।

लड़की को भेज दी थी भाई की फोटो, सच देख किया इनकार

आरोपी बंटी के जीजा पंकज ने वकील के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दूसरा पक्ष सामने रखा। पंकज ने कहा, 'बिट्टू बंजरंगी हमें बदनाम कर रहे हैं। पैसे ना तो मैंने लिए ना मेरे साले ने लिए। मेरे साले के माध्यम से इनकी लड़की से बातचीत हुई थी। मेरे साले बंटी के यहां बिट्टू बजरंगी का आना जाना था। बजरंगी ने बंटी से कहा था कि मेरी शादी करा दो। बिट्टू ने पहले लड़की को अपने भाई महेश की तस्वीर भेज दी थी, जिसकी मौत हो चुकी है। बाद में जब उसने बिट्टू को देखा तो शादी से इनकार कर दिया।'आरोपी बंटी के जीजा पंकज ने दावा किया कि तीन हजार रुपये गाड़ी किराये के जरूर लिए गए थे। बाकी रुपये से उनका कोई लेना-देना नहीं है।

बिट्टू बजरंगी का दावा- महिला पहले से शादीशुदा

पीड़ित का आरोप है कि आरोपी महिला पहले से शादीशुदा है। उसके दो बच्चे हैं। उसकी बड़ी बेटी की उम्र 13 वर्ष है। उनसे रुपये ठगने के लिए उसे 25 वर्ष का और अविवाहित बताया गया था। आरोपियों में रानी उर्फ लक्ष्मी, बंटी, प्रदीप सहित सात-आठ अन्य लोगों के नाम शामिल हैं।

फूट-फूटकर रोया बजरंगी

बिट्टू बजरंगी ने शादी का झांसा देकर ठगी करने के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सोमवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय तक मार्च निकाला। पीड़ित का आरोप है कि शिकायत दिए जाने के बावजूद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। पुलिस आयुक्त से मिलने से पहले वह उनके कार्यालय के सामने पुलिसकर्मियों से मुलाकात करने के दौरान फूट-फूट कर रोने लगे। इसका वीडियो वायरल हो गया।

