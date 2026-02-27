Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

वह पूजा नहीं शबनम थी; बिट्टू बजरंगी को अब 'शादी कांड' में दिखी साजिश

Feb 27, 2026 01:24 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
share Share
Follow Us on

दूसरी शादी के चक्कर में कथित तौर पर ठगी का शिकार हुए बिट्टू बजरंगी ने अब नया आरोप जड़ दिया है। गौ रक्षा बजरंग फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी का दावा है कि शादी के बहाने उसकी हत्या की साजिश रची गई थी।

वह पूजा नहीं शबनम थी; बिट्टू बजरंगी को अब 'शादी कांड' में दिखी साजिश

दूसरी शादी के चक्कर में कथित तौर पर ठगी का शिकार हुए बिट्टू बजरंगी ने अब नया आरोप जड़ दिया है। गौ रक्षा बजरंग फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी का दावा है कि शादी के बहाने उसकी हत्या की साजिश रची गई थी। बिट्टू का दावा है कि जिस पूजा से वह शादी करने जा रहा था वह असल में मुस्लिम थी।

बिट्टू बजरंगी ने कहा कि शादी के लिए उन्हें देखने आई युवती ने पहचान छिपाई। उनके अनुसार युवती ने खुद को पूजा बताया, जबकि असली नाम शबनम है और पति का नाम दानिश है। वह दो बच्चों की मां है। बिट्टी ने कहा कि युवती के पास उसे अपने मृतक भाई का कोई फोटो तक नहीं भेजा था। इस मामले में कोई तथ्य नहीं छिपाया। युवती को खरीदने का कोई काम नहीं किया।

बजरंगी ने पुलिस पर जांच में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। बिट्टू बजरंगी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वह इस मामले को हरियाणा के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के समक्ष उठाएगा। इस मामले में पुलिस ने 19 फरवरी को केस दर्ज किया था। बिट्टू बजरंगी ने शादी के नाम पर 30 हजार रुपये हड़पने का आरोप लगाया था।

कैसे शादी के चक्कर में फंसा बजरंगी

बिट्टू की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, बजरंगी ने अपने पड़ोसी के रिश्तेदार आरोपी बंटी से कहा कि वह शादी करना चाहता है और अगर उसकी पहचान में कोई अच्छा रिश्ता है तो वह उसे बताए। शिकायत में कहा गया है कि बंटी ने बजरंगी को रानी नाम की एक महिला से मिलवाया। इसके बाद बंटी और रानी ने बजरंगी को तीन बार अलीगढ़ में संभावित रिश्ते के सिलसिले में बुलाया, लेकिन उसे उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया इसके बाद बंटी ने बजरंगी को एक युवती की तस्वीर भेजी जो उसे पसंद थी।

दुल्हन लेने जब अलीगढ़ पहुंचा तो लगा जोर का झटका

आरोप है कि पांच सितंबर, 2025 को बंटी और रानी उस युवती व उसके परिवार के साथ बजरंगी के घर आए और 7 फरवरी को शादी तय की गई। वादे के मुताबिक, बजरंगी ने होने वाली दुल्हन के लिए कपड़े आदि खरीदने के लिए छह फरवरी को आरोपियों को 30,000 रुपये दिए। शिकायत में कहा गया है कि जब वह बारात के साथ अलीगढ़ पहुंचा, तो आरोपी वहां नहीं मिले और उन्होंने अपने मोबाइल फोन बंद कर रखे थे। बजरंगी ने शिकायत में कहा है कि जब उसने दुल्हन को फोन किया तो उसने बताया कि शादी के बारे में उसे कुछ पता नहीं है और वह वहां से खाली हाथ लौट आया।

बजरंगी के घर हो चुकी थी नई दुल्हन के स्वागत की तैयारी

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बजरंगी और आरोपी व्यक्तियों के बीच हुए समझौते के तहत, उसे शादी की व्यवस्था के लिए उन्हें 1.20 लाख रुपये का भुगतान करना था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर बंटी, रानी और अन्य के खिलाफ सारण पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच जारी है। बजरंगी के एक पड़ोसी ने बताया कि उनके घर में नई दुल्हन के स्वागत की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन अंत में सब कुछ बिगड़ गया।

(भाषा इनपुट के साथ)

ये भी पढ़ें:शादी का झांसा देकर ठगी के मामले में बिट्टू बजरंगी को नोटिस, क्या है वजह
ये भी पढ़ें:बिट्टू बजरंगी ने अपनी शादी के लिए भेजी मर चुके भाई की फोटो? कहानी में नया मोड़
ये भी पढ़ें:'घरवाली नहीं, बेटी के लिए...', बिट्टू बजरंगी क्यों तलाश रहा था दुल्हन; बताई वजह
ये भी पढ़ें:बिट्टू बजरंगी और आरोपी पक्ष को नोटिस
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

और पढ़ें
Delhi News Faridabad News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।