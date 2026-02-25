Hindustan Hindi News
शादी का झांसा देकर ठगी के मामले में बिट्टू बजरंगी को नोटिस, क्या है वजह

Feb 25, 2026 10:54 am IST Aditi Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
फरीदाबाद के सारन थाना पुलिस ने नूंह हिंसा के आरोपी और गौ रक्षा बजरंग फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी को शादी का झांसा देकर ठगी के मामले में नोटिस जारी कर बयान दर्ज कराने और उपलब्ध साक्ष्य पेश करने के लिए थाने बुलाया है।

फरीदाबाद के सारन थाना पुलिस ने नूंह हिंसा के आरोपी और गौ रक्षा बजरंग फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी को शादी का झांसा देकर ठगी के मामले में नोटिस जारी कर बयान दर्ज कराने और उपलब्ध साक्ष्य पेश करने के लिए थाने बुलाया है। वहीं, आरोपी पक्ष को भी पुलिस ने लीगल नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।

सारन थाना एसएचओ ब्रह्मप्रकाश ने कहा कि पुलिस पर बिटटू बजरंगी की ऑडियो और फोटो वायरल करने और आरोपियों से साठगांठ के आरोप पूरी तरह झूठे हैं। उन्होंने बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। पुलिस की आरोपियों से कोई मिलीभगत नहीं है। उन्होंने बताया कि जांच के लिए बिट्टू बजरंगी का मोबाइल फोन कब्जे में लेकर जांच की जाएगी, ताकि तथ्यों की पुष्टि हो सके। वहीं इस मामले में आरोपी पक्ष को भी बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है। पुलिस आरोपी पक्ष को लीगल नोटिस भेजने जा रही है।

जमानत रद्द करने वाले के लिए याचिका वाला वीडियो वायरल

उधर, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें नूंह हिंसा के मामले में उसकी जमानत को रदद करवाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का दावा किया जा रहा है।

बता दें कि संजय एंक्लेव निवासी बिट्टू बजरंगी ने आरोप लगाया था कि अलीगढ़ निवासी बंटी और रानी उर्फ लक्ष्मी ने शादी का झांसा देकर 30 हजार रुपये ऐंठ लिए थे। इस मामले में उनका कुल एक लाख रुपया खर्च हो गया। उनके अनुसार, गत वर्ष पांच सितंबर को लड़की पक्ष के लोग उनके घर आए और सात सितंबर को अलीगढ़ स्थित मंदिर में शादी तय हुई। आरोप है कि छह सितंबर को दुल्हन के लहंगे, मिठाई और ब्यूटी पार्लर के नाम पर 30 हजार रुपये ले लिए गए, लेकिन सात सितंबर को मंदिर पहुंचने पर शादी की कोई तैयारी नहीं मिली। इसके बाद उन्हें ठगी का अहसास हुआ। 19 फरवरी को दोबारा शिकायत देने पर सारन थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया।

सोमवार को बिट्टू बजरंगी ने घर से पुलिस आयुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च किया। रास्ते में सीने में दर्द होने पर वाहन से कार्यालय पहुंचे और पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी।

