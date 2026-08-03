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बिट्टू बजरंगी घर में नजरबंद, शिव मंदिर में जल चढ़ाने जाने वाले थे, बोले- मुझसे आतंकी जैसा सलूक

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नूंह
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देर रात पुलिस की एक टीम बिट्टू बजरंगी के घर के बाहर तैनात कर दी गई और उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके साथ आतंकवादी जैसा बर्ताव किया जा रहा है। 

Bittu Bajrangi
बिट्टू बजरंगी

नूंह में साल 2023 में 31 जुलाई को नल्हड़ महादेव मंदिर पर जलाभिषेक यात्रा के दौरान दो समुदाय के बीच में हुई हिंसा के आरोपी राजकुमार पांचाल उर्फ बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने घर पर हाउस अरेस्ट कर लिया है। वह नूंह में शिव मंदिर पर जल चढ़ाने के लिए जाने वाले थे, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उसको इजाजत नहीं दी गई है। देर रात से ही पुलिस की एक टुकड़ी उनके घर के बाहर तैनात कर दी गई। बिट्टू बजरंगी ने कहा कि देश में किसी को कही भी जाकर पूजा करने का हक है, लेकिन प्रशासन को केवल मैं ही दिखता हूं। मुझे नूंह में घुसने नहीं दिया जा रहा है। मैं भी इस देश का रहने वाला हूं लेकिन पुलिस मेरे साथ आतंकवादी जैसा बर्ताव कर रही है। रात 11 बजे से ही पुलिस मेरे घर पर पहुंच गई और मुझे नजरबंद कर दिया।

मामन खान पर निशाना साधा

बिट्टू बजरंगी ने नूंह की फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक मामन खान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मामन खान आज भी नूंह में बैठा है, लेकिन उसका देश निकाला नहीं हो रहा है। उनको हर बार जाने से रोक दिया जाता है। वह दिन दूर नहीं, जब भारत में नेपाल और बंगाल जैसे हालात हो जाएंगे। उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बिट्टू बजरंगी को नूंह जाने की अनुमति नहीं दी है। बिट्टू बजरंगी गो रक्षक दल के फरीदाबाद इकाई का प्रमुख है।

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सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण दिए, पुलिस से अभद्रता

31 जुलाई 2023 को नूंह में नल्हड़ महादेव मंदिर की जलाभिषेक यात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान पथराव, आगजनी और गोलीबारी की घटनाएं सामने आई थीं। हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें दो होमगार्ड भी शामिल थे। बिट्टू बजरंगी नूंह में हिंसा भड़काने का आरोपी है। उस पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है।

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हिंसा वाले दिन के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इसमें बिट्टू बजरंगी कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दे रहा था। इसके अलावा यात्रा में शामिल होने के दौरान उसने नूंह में एडिशनल एसपी उषा कुंडू और उनके स्टाफ के साथ ना केवल अभद्रता की, बल्कि जब्त किए गए हथियार भी छीन लिए थे। उस पर दंगा, सशस्त्र डकैती और आपराधिक धमकी सहित कई आरोप लगे थे। फिलहाल वह जमानत पर बाहर है।

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रिपोर्ट: मोनी देवी

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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