बिट्टू बजरंगी घर में नजरबंद, शिव मंदिर में जल चढ़ाने जाने वाले थे, बोले- मुझसे आतंकी जैसा सलूक

बिट्टू बजरंगी घर में नजरबंद, शिव मंदिर में जल चढ़ाने जाने वाले थे, बोले- मुझसे आतंकी जैसा सलूक
देर रात पुलिस की एक टीम बिट्टू बजरंगी के घर के बाहर तैनात कर दी गई और उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके साथ आतंकवादी जैसा बर्ताव किया जा रहा है।
नूंह में साल 2023 में 31 जुलाई को नल्हड़ महादेव मंदिर पर जलाभिषेक यात्रा के दौरान दो समुदाय के बीच में हुई हिंसा के आरोपी राजकुमार पांचाल उर्फ बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने घर पर हाउस अरेस्ट कर लिया है। वह नूंह में शिव मंदिर पर जल चढ़ाने के लिए जाने वाले थे, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उसको इजाजत नहीं दी गई है। देर रात से ही पुलिस की एक टुकड़ी उनके घर के बाहर तैनात कर दी गई। बिट्टू बजरंगी ने कहा कि देश में किसी को कही भी जाकर पूजा करने का हक है, लेकिन प्रशासन को केवल मैं ही दिखता हूं। मुझे नूंह में घुसने नहीं दिया जा रहा है। मैं भी इस देश का रहने वाला हूं लेकिन पुलिस मेरे साथ आतंकवादी जैसा बर्ताव कर रही है। रात 11 बजे से ही पुलिस मेरे घर पर पहुंच गई और मुझे नजरबंद कर दिया।
मामन खान पर निशाना साधा
बिट्टू बजरंगी ने नूंह की फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक मामन खान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मामन खान आज भी नूंह में बैठा है, लेकिन उसका देश निकाला नहीं हो रहा है। उनको हर बार जाने से रोक दिया जाता है। वह दिन दूर नहीं, जब भारत में नेपाल और बंगाल जैसे हालात हो जाएंगे। उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बिट्टू बजरंगी को नूंह जाने की अनुमति नहीं दी है। बिट्टू बजरंगी गो रक्षक दल के फरीदाबाद इकाई का प्रमुख है।
सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण दिए, पुलिस से अभद्रता
31 जुलाई 2023 को नूंह में नल्हड़ महादेव मंदिर की जलाभिषेक यात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान पथराव, आगजनी और गोलीबारी की घटनाएं सामने आई थीं। हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें दो होमगार्ड भी शामिल थे। बिट्टू बजरंगी नूंह में हिंसा भड़काने का आरोपी है। उस पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है।
हिंसा वाले दिन के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इसमें बिट्टू बजरंगी कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दे रहा था। इसके अलावा यात्रा में शामिल होने के दौरान उसने नूंह में एडिशनल एसपी उषा कुंडू और उनके स्टाफ के साथ ना केवल अभद्रता की, बल्कि जब्त किए गए हथियार भी छीन लिए थे। उस पर दंगा, सशस्त्र डकैती और आपराधिक धमकी सहित कई आरोप लगे थे। फिलहाल वह जमानत पर बाहर है।
रिपोर्ट: मोनी देवी
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अदिति शर्मा
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