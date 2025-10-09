Bittu Bajrangi enraged by the obscene dance of a foreign woman in college complained to the police कॉलेज में विदेशी महिला के अश्लील डांस पर बिट्टू बजरंगी भड़का, पुलिस से शिकायत; कार्रवाई की मांग, Ncr Hindi News - Hindustan
कॉलेज में विदेशी महिला के अश्लील डांस पर बिट्टू बजरंगी भड़का, पुलिस से शिकायत; कार्रवाई की मांग

गौरक्षा बजरंग फोर्स के अध्यक्ष बिट्टू बजरंगी ने एक कॉलेज में विदेशी महिला के नृत्य की वीडियो वायरल होने के मामले में शहर थाना बल्लभगढ़ में शिकायत दी है। उन्होंने इस नृत्य को अश्लील करार देकर पुलिस से मामला दर्ज करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है।

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, बल्लभगढ़। अशोक जैनThu, 9 Oct 2025 09:18 PM
गौरक्षा बजरंग फोर्स के अध्यक्ष बिट्टू बजरंगी ने गुरुवार को दो दिन पहले शहर के एक कॉलेज में विदेशी महिला के नृत्य की वीडियो वायरल होने के मामले में शहर थाना बल्लभगढ़ में शिकायत दी है। उन्होंने इस नृत्य को अश्लील करार देकर पुलिस से मामला दर्ज करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है।

बिट्ट बजरंगी ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि शहर के अग्रवाल कॉलेज में हुए सांस्कृतक नृत्य कार्यक्रम के दौरान अश्लील नृत्य से समाज में बेहद गलत असर पड़ा है। समाज में बहन-बेटियों पर इस नृत्य का बेहद बुरा प्रभाव पड़ा है। कॉलेज में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किसी भी तरह उचित नहीं है।

उन्होंने बताया कि वीडियो में जो दिख रहा है, उस तरह तो समाज के लोग नहाते समय भी कपड़े नहीं पहने जाते है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शहर थाना बल्लभगढ़ एसएचओ शमशेर सिंह ने बताया कि इस मामले में लिखित शिकायत मिल चुकी है। इसकी जांच की जा रही है।

बता दें कि अग्रवाल कॉलेज में सात अक्तूबर को विभिन्न देशों के सुपरमॉडल्स ने नृत्य,गायन और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपने देशों की अनूठी परंपराओं और रीतियों को पेश किया था। वह कॉलेज परिसर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे। इस कार्यक्रम में 18 अलग-अलग देशों की सुपरमॉडल्स ने अपनी प्रतिभा और सांस्कृतिक विविधता का शानदार प्रदर्शन किया।

इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजेश दुग्गल संयुक्त पुलिस आयुक्त थे, जबकि अति विशिष्ट अतिथि के रूप में डीसी विक्रम सिंह भी पहुंचे थे। इस संबंध में अग्रवाल कॉलेज अध्यक्ष देवेंद्र कुमार गुप्ता से उनका पक्ष जानने के लिए फोन बात की गई तो उन्होंने कहा कि अब जो हो गया सो हो गया। उससे आगे की बात की जाए। यह कहकर उन्होंने फोन काट दिया।

18 देशों के कलाकारों ने दिखाई अपनी कला

अग्रवाल कॉलेज तिगांव रोड पर अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरूकता कार्यक्रम में भारत सहित किर्गिस्तान,रशिया,कजाकिस्तान, मिस्र, न्यूज़ीलैंड,एस्टोनिया,कोरिया, अमेरिका एवं अन्य देशों से आए सुपरमॉडल्स ने नृत्य,गायन और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपने देशों की अनूठी परंपराओं और रीतियों को पेश किया। विद्यार्थियों ने कार्यक्रम के दौरान प्रतिक्रियाओं के जरिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों के साथ संवाद भी स्थापित किया था।