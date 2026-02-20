बिट्टू बजरंगी शादी करने बारात लेकर अलीगढ़ पहुंचा, बिना दुल्हन खाली हाथ लौटना पड़ा
गौ रक्षक और नूंह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी से शादी के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। बजरंगी ने अपने पड़ोसी के रिश्तेदार से कहा कि वह शादी करना चाहता है। अगर उसकी पहचान में कोई रिश्ता है तो वह उसे बताए। उस आदमी ने बिट्टू बजरंगी के साथ गेम खेल दिया।
गौ रक्षक और नूंह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी से शादी के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। बजरंगी ने अपने पड़ोसी के रिश्तेदार से कहा कि वह शादी करना चाहता है। अगर उसकी पहचान में कोई रिश्ता है तो वह उसे बताए। उस आदमी ने बिट्टू बजरंगी के साथ गेम खेल दिया।
गौ रक्षक बिट्टू बजरंगी से शादी के नाम पर एक आदमी ने कथित तौर पर 30 हजार रुपए की ठगी क ली। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि बजरंगी की शिकायत के आधार पर आरोपी और उसके साथियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बजरंगी 2023 के नूंह सांप्रदायिक दंगों का आरोपी है।
शिकायत के अनुसार, बजरंगी ने अपने पड़ोसी के रिश्तेदार आरोपी बंटी से कहा कि वह शादी करना चाहता है। अगर उसकी पहचान में कोई उपयुक्त रिश्ता है तो वह उसे बताए। शिकायत में कहा गया है कि बंटी ने बजरंगी को रानी नाम की एक महिला से मिलवाया। इसके बाद बंटी और रानी ने बजरंगी को तीन बार अलीगढ़ में संभावित रिश्ते के सिलसिले में बुलाया, लेकिन उसे उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया।
इसके बाद बंटी ने बजरंगी को एक युवती की तस्वीर भेजी जो उसे पसंद थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पांच सितंबर 2025 को बंटी और रानी उस युवती और उसके परिवार के साथ बजरंगी के घर आए। इस दौरान सात फरवरी को शादी तय की गई।
वादे के मुताबिक, बजरंगी ने होने वाली दुल्हन के लिए कपड़े आदि खरीदने के लिए छह फरवरी को आरोपियों को 30000 रुपए ट्रांसफर किए। शिकायत में कहा गया है कि जब वह बारात के साथ अलीगढ़ पहुंचा तो आरोपी वहां नहीं मिले और उन्होंने अपने मोबाइल फोन बंद कर रखे थे।
बजरंगी ने शिकायत में कहा है कि जब उसने दुल्हन को फोन किया तो उसने बताया कि शादी के बारे में उसे कुछ पता नहीं है और वह वहां से खाली हाथ लौट आया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बजरंगी और आरोपी व्यक्तियों के बीच हुए समझौते के तहत उसे शादी की व्यवस्था के लिए उन्हें 1.20 लाख रुपए का भुगतान करना था।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर बंटी, रानी और अन्य के खिलाफ सारण पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। बजरंगी के एक पड़ोसी ने बताया कि उनके घर में नई दुल्हन के स्वागत की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन अंत में सब कुछ बिगड़ गया।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।