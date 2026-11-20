बिस्तर गोल हो रहा है मोदी जी- राजस्थान में पंचायत चुनाव के नतीजों से गदगद कांग्रेस बोली
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर लिखा- 'राजस्थान से लेकर देश के अन्य राज्यों तक जनता कांग्रेस की ओर आशा और विश्वास से देख रही है। जनता का यह विश्वास हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।'
राजस्थान में हुए पंचायत चुनावों के नतीजे शुक्रवार को घोषित हो गए और इन परिणामों में मिली जबरदस्त सफलता ने कांग्रेस को खूब गदगद कर दिया है। पंचायत समिति सदस्यों के कुल 7543 निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस ने 3558 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा 2122 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर है। उधर जिला परिषद की 689 सीटों में से कांग्रेस को 402 और भाजपा को 230 सीटें मिली हैं। इन नतीजों के आने के बाद कांग्रेस ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश की जनता ने साफ संदेश दे दिया है कि सत्ता का अहंकार नहीं चलेगा और जनादेश सर्वोपरि है।
पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, ‘राजस्थान के पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस पार्टी को मिली शानदार जीत से ये सिद्ध हो गया है कि जनता भाजपा के डबल इंजन कुशासन को सबक सिखाने के लिए उतारू है। राजस्थान से लेकर देश के अन्य राज्यों तक, जनता कांग्रेस की ओर आशा और विश्वास से देख रही है। राजस्थान की जनता का हृदय से आभार। राजस्थान कांग्रेस के सभी समर्पित नेताओं और कर्मठ कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई, जिन्होंने एकजुट होकर जमीनी मुद्दों को उठाया और जनता के विश्वास को मजबूत किया। जनता का यह विश्वास हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।’
जयराम रमेश बोले- यह जलवायु परिवर्तन नहीं
उधर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इन परिणामों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शेयर की एक पोस्ट में पंचायत चुनावों में पार्टी को समर्थन देने के लिए राजस्थान की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक विश्लेषक राजस्थान में 'राजनीतिक जलवायु परिवर्तन' की बात कर रहे हैं, लेकिन यह जलवायु परिवर्तन नहीं, बल्कि जनता द्वारा प्रदेश के राजनीतिक माहौल का सही आकलन है।'
'तब PM ने प्रचंड जीत का ट्वीट किया था, इसे क्या कहेंगे'
रमेश ने आरोप लगाया कि प्रदेश की जनता ने भाजपा की जनविरोधी नीतियों और बिगड़ते हालात का मूल्यांकन करते हुए केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों को जवाब दिया है। उन्होंने नगर निकाय चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय महज 0.9% की बढ़त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचंड जीत का ट्वीट किया था। अब पंचायत समितियों में कांग्रेस के 289 और भाजपा के 85 बोर्ड बनने जा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री इस जनादेश को किस श्रेणी में रखेंगे। अंत में उन्होंने लिखा, ‘राजस्थान की जनता ने आपको साफ संदेश दिया है, सत्ता का अहंकार नहीं चलेगा, जनता का जनादेश सर्वोपरि है।’
खेड़ा बोले- बिस्तर गोल हो रहा है, मोदीजी
उधर कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने भी पंचायत चुनावों के नतीजों को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। 'एक्स' पर शेयर की एक पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि 4,958 पंचायत समिति सीटों में से भाजपा को केवल 1,512 सीटें मिलीं, जबकि कांग्रेस ने 2,463 सीटों पर जीत दर्ज की। खेड़ा ने कहा कि पहले राजस्थान में 352 पंचायत समितियां थीं और तब भाजपा 129 पर जीती थी। अब समितियों की संख्या 457 हो गई है, लेकिन भाजपा केवल 69 पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस ने 264 पंचायत समितियों में जीत दर्ज की है।
खेड़ा ने आगे प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि 'क्या किसी ने मोदी जी को राजस्थान में उनकी शानदार लोकप्रियता पर बधाई दी? बिस्तर गोल हो रहा है, मोदी जी।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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