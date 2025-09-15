Birth rate and sex ratio fell in Delhi, death rate increased दिल्ली में जन्म कम, मौत ज्यादा, लिंग अनुपात भी गिरा गया; और क्या कहती है ताजा रिपोर्ट?, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में जन्म कम, मौत ज्यादा, लिंग अनुपात भी गिरा गया; और क्या कहती है ताजा रिपोर्ट?

ये आंकड़े जन्म और मृत्यु पंजीकरण पर वार्षिक रिपोर्ट 2024 के हवाले से बताई गई है। इस रपट को आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय और दिल्ली सरकार के मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया गया है। जानिए क्या कहती है ताजा रपट।

Ratan Gupta पीटीआई, नई दिल्लीMon, 15 Sep 2025 07:58 PM
दिल्ली में जन्म कम, मौत ज्यादा, लिंग अनुपात भी गिरा गया; और क्या कहती है ताजा रिपोर्ट?

देश की राजधानी दिल्ली में जन्म दर और सेक्स अनुपात में गिरावट आई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मृत्यु दर में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। ये आंकड़े जन्म और मृत्यु पंजीकरण पर वार्षिक रिपोर्ट 2024 के हवाले से बताई गई है। इस रपट को आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय और दिल्ली सरकार के मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया गया है। जानिए क्या कहती है ताजा रपट।

लिंग अनुपात और जन्म दर घटी, मृत्यु दर बढ़ी

जन्म और मृत्यु पंजीकरण से जुड़ी ताजा रपट बताती है कि दिल्ली में लिंग का अनुपात साल 2024 में हजार पुरुषों पर 920 महिलाएं रह गया है। जबकि इसके पिछले साल यह आंकड़ा 922 था। अगर जन्म दर की बात करें तो 2024 में प्रति हजार जनसंख्या पर 14 प्रतिशत आंकी गई है, जबकि 2023 में यह 14.66 प्रतिशत थी। 2024 में प्रति हजार जनसंख्या पर मृत्यु दर बढ़कर 6.37 प्रतिशत हो गई, जबकि एक साल पहले यह 6.16 प्रतिशत थी।

शिशु और मातृ मृत्यु दर में आई गिरावट

रिपोर्ट से एक सकारात्मक संकेत सामने आया है। 2024 में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में मामूली गिरावट आई है। 2024 में प्रति हज़ार जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु दर 22.40 थी, जबकि 2023 में यह 23.61 थी। 2024 में प्रति हज़ार जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर 0.44 थी, जबकि 2023 में यह 0.45 थी।

जानिए आदमी औरत और अन्य का क्या था आंकड़ा

दिल्ली में 2024 में प्रतिदिन जन्मों की औसत संख्या 837 आंकी गई है। इस तरह इस साल कुल 306459 जन्म रजिस्टर हुए। रपट में कहा गया है कि 2023 में पंजीकृत जन्मों की कुल संख्या 315087 थी। 2024 में पंजीकृत कुल जन्मों में से 159549 (52.06 प्रतिशत) पुरुष, 146832 (47.91 प्रतिशत) महिलाएं और 78 (0.03 प्रतिशत) अन्य थे। इस अन्य में ट्रांसजेंडर या अस्पष्ट प्रकृति के बच्चे भी शामिल हैं।