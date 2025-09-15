दिल्ली में जन्म कम, मौत ज्यादा, लिंग अनुपात भी गिरा गया; और क्या कहती है ताजा रिपोर्ट?

ये आंकड़े जन्म और मृत्यु पंजीकरण पर वार्षिक रिपोर्ट 2024 के हवाले से बताई गई है। इस रपट को आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय और दिल्ली सरकार के मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया गया है। जानिए क्या कहती है ताजा रपट।

देश की राजधानी दिल्ली में जन्म दर और सेक्स अनुपात में गिरावट आई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मृत्यु दर में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। ये आंकड़े जन्म और मृत्यु पंजीकरण पर वार्षिक रिपोर्ट 2024 के हवाले से बताई गई है। इस रपट को आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय और दिल्ली सरकार के मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया गया है। जानिए क्या कहती है ताजा रपट।

लिंग अनुपात और जन्म दर घटी, मृत्यु दर बढ़ी जन्म और मृत्यु पंजीकरण से जुड़ी ताजा रपट बताती है कि दिल्ली में लिंग का अनुपात साल 2024 में हजार पुरुषों पर 920 महिलाएं रह गया है। जबकि इसके पिछले साल यह आंकड़ा 922 था। अगर जन्म दर की बात करें तो 2024 में प्रति हजार जनसंख्या पर 14 प्रतिशत आंकी गई है, जबकि 2023 में यह 14.66 प्रतिशत थी। 2024 में प्रति हजार जनसंख्या पर मृत्यु दर बढ़कर 6.37 प्रतिशत हो गई, जबकि एक साल पहले यह 6.16 प्रतिशत थी।

शिशु और मातृ मृत्यु दर में आई गिरावट रिपोर्ट से एक सकारात्मक संकेत सामने आया है। 2024 में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में मामूली गिरावट आई है। 2024 में प्रति हज़ार जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु दर 22.40 थी, जबकि 2023 में यह 23.61 थी। 2024 में प्रति हज़ार जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर 0.44 थी, जबकि 2023 में यह 0.45 थी।