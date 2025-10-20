Hindustan Hindi News
यमुना सिटी के मेडिकल डिवाइस पार्क में बनेगा बायो मैटीरियल टेस्टिंग सेंटर, क्या होगा फायदा

संक्षेप: यमुना सिटी के सेक्टर-28 स्थित मेडिकल डिवाइस पार्क में अत्याधुनिक बायो मैटीरियल टेस्टिंग सेंटर बनेगा। इसका मकसद मेडिकल उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले पदार्थों की सुरक्षा, गुणवत्ता और जैव संगतता की जांच करना होगा। इस पर 6.52 करोड़ खर्च होंगे।

Mon, 20 Oct 2025 01:21 PMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
यमुना सिटी के सेक्टर-28 स्थित मेडिकल डिवाइस पार्क में अत्याधुनिक बायो मैटीरियल टेस्टिंग सेंटर (जैव पदार्थ परीक्षण केंद्र) बनेगा। इसका उद्देश्य मेडिकल उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले पदार्थों की सुरक्षा, गुणवत्ता और जैव संगतता की जांच करना होगा। इस पर 6.52 करोड़ खर्च होंगे।

यमुना प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि सेंटर में मेडिकल डिवाइस के निर्माण में उपयोग होने वाले पदार्थों की रासायनिक, भौतिक और जैविक जांच की जाएगी। यह पता लगेगा कि कोई पदार्थ मानव शरीर के संपर्क में आने पर सुरक्षित है या नहीं, साथ ही उपकरणों की मजबूती के बारे में भी पता चला सकेगा। इस सेंटर को कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सीएसएफ-6 के अंतर्गत बनाया जाएगा। इसके लिए टेंडर जारी किया जा चुका है। इसके निर्माण पर कुल 6.52 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 30 अक्टूबर तक इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। 31 अक्टूबर को ई निविदाओं की प्री-क्वालिफिकेशन बिड खोली जाएगी।

सेक्टरों की सड़कें पूरी होंगी : इसके अलावा 60 मीटर चौड़ी सड़क के निर्माण को लेकर भी 7.34 करोड़ के टेंडर जारी किए गए हैं। नोएडा एयरपोर्ट तक जाने वाला यह मार्ग 3 जगहों पर अवरुद्ध है। इस सड़क को मार्च 2026 तक पूरा करने का निर्णय लिया गया है। वहीं, सेक्टर-22डी में भी 450 मीटर सड़क की रिसर्फेसिंग का काम 167 लाख में पूरा किया जाएगा। सेक्टर-17 में 30 मीटर रोड का काम भी पूरा होगा। सेक्टर-21 में 130 मीटर रोड के किसाने सर्विस रोड का निर्माण किया जाएगा।

मेडिकल डिवाइस में निवेश को आगे आए

यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में विकसित किए जा रहे मेडिकल डिवाइस पार्क में जापान की कंपनियों ने निवेश की इच्छा जताई है। जापानी कंपनियां यहां निर्माण और अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के साथ अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण तकनीक भी भारत में स्थानांतरित करेंगी। प्राधिकरण दफ्तर में शनिवार को पहुंचे चिकित्सा उत्कृष्टता जापान (एमईजे) के प्रतिनिधियों ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस मुद्दे पर अगले महीने समझौता होने की उम्मीद है।

गांवों में ई-लाइब्रेरी बनेगी

यमुना प्राधिकरण ने गांवों की सूरत बदलने की भी तैयारी कर ली है। ऐसे में वर्क सर्किल-6 के अंतर्गत आने वाले रामपुर बांगर, चौकी ख्वाजपुर, जुनैदपुर की मैढिया, दूदहेरा और सिसरा माचीपुर एवं भिकनपुर, म्याना में ई-लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। इस पर प्रत्येक गांव की लाइब्रेरी पर 28 से 32 लाख रुपये तक खर्च किए जाएंगे। यहां सभी प्रकार की सुविधाएं विकसित भी की जाएगी।

