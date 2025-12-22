बिंदापुर दोहरा हत्याकांडः मां-भाई के हत्यारे को उम्रकैद, कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया
दिल्ली की एक अदालत ने मां-भाई की हत्या में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
दिल्ली की एक अदालत ने मां-भाई की हत्या में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
द्वारका जिला अदालत ने वर्ष 2019 में हुए बिंदापुर दोहरे हत्याकांड मामले में दोषी करार दिए गए सुनील अरोड़ा को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार जैन की अदालत ने सजा के बिंदु पर आदेश पारित करते हुए आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने की स्थिति में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आईपीसी की धारा 302 के तहत दोष सिद्ध हो चुका है, लेकिन यह मामला दुर्लभतम से दुर्लभ की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक वीके स्वामी ने भी निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि तथ्यों के आधार पर यह केस दुर्लभतम की श्रेणी में नहीं है।
वहीं, बचाव पक्ष के वकील ने सजा में नरमी की मांग करते हुए दलील दी कि अभियोजन पक्ष अपराध का स्पष्ट उद्देश्य स्थापित नहीं कर पाया और यह भी नहीं दिखाया जा सका कि घटना की शुरुआत कैसे हुई। हालांकि, कोर्ट ने सभी दलीलों पर विचार करने के बाद उम्रकैद को उपयुक्त सजा माना। कोर्ट ने आरोपी को सीआरपीसी की धारा 428 का लाभ भी दिया और फैसले की कॉपी निश्शुल्क उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
यह था पूरा मामला
यह सनसनीखेज वारदात 23 अप्रैल 2019 की रात उत्तम नगर के राजापुरी की गली नंबर-पांच में हुई थी। घटना के दौरान पूरे इलाके में उस समय अफरा-तफरी मच गई थी, जब खून से लथपथ राजेंद्र मदद की गुहार लगाते हुए घर से बाहर भागा। उसने पड़ोसियों को बताया कि उसका बड़ा भाई सुनील उसे और उनकी मां को जान से मारने पर उतारू है। जब पड़ोसी उसे बचाने आगे बढ़े तो सुनील हाथ में चाकू लिए गेट पर खड़ा था। उसने सबको धमकाते हुए कहा कि यह उनका घरेलू मामला है, कोई भी पड़ोसी बीच में नहीं आएगा।