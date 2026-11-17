बिलकिस एक महिला और उस पर भी मुसलमान होने की कीमत चुका रहीं; SC के आदेश पर बोली कांग्रेस
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को पारित आदेश में दोषियों बिपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मोरधिया की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी थी।
कांग्रेस ने बिलकिस बानो मामले में दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित कर उन्हें जमानत दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने इस बारे में मंगलवार को कहा कि बिलकिस को एक बार फिर अपमान और मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ रही है तथा एक महिला और उस पर भी एक मुस्लिम होने की कीमत चुकानी पड़ रही है।
इस बारे में कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने 'एक्स' पर शेयर की एक पोस्ट में लिखा, 'बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में दो दोषियों को जमानत मिलने के बाद, बिलकिस बानो ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि यह फैसला उन्हें सूचित किए बिना लिया गया है।'
'इस बात की कीमत चुका रहीं बिलकिस बानो'
खेड़ा ने लिखा कि, 'उन्होंने (बिलकिस बानो ने ) यह भी घोषणा की है कि वह जमानत के फैसले को चुनौती देंगी। उनके साथ हुई क्रूर और जघन्य वारदात ही क्या कम थी कि अब उन्हें एक बार फिर अपमान और मानसिक आघात झेलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। एक महिला होने और उससे भी अधिक मुस्लिम होने की यही कीमत चुकानी पड़ती है।'
बानो ने जताई थी हैरानी और अविश्वास
इससे पहले मीडिया में जारी किए अपने बयान में बिलकिस बानो ने गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए दो लोगों की उम्रकैद की सजा निलंबित कर उन्हें जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हैरानी और अविश्वास जताया था।
‘दर्द, सदमे, अविश्वास से मेरी आंखों से आंसू बह रहे’
बानो ने मीडिया में एक बयान जारी करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने उनका पक्ष सुने बिना यह आदेश दिया और उन्हें मीडिया में आई खबरों से पता चला कि न्यायालय ने दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित कर उन्हें जमानत दे दी है। उन्होंने कहा, 'दर्द, सदमे और अविश्वास के कारण मेरी आंखों से फिर आंसू बह रहे हैं और मेरे लिए कुछ भी कहना मुश्किल हो रहा है लेकिन फिर भी मैं यह बयान दे रही हूं। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि एक बार फिर उच्चतम न्यायालय ने मुझे बुलाए बिना और मेरा पक्ष सुने बिना आदेश पारित कर दिया। मुझे इसके बारे में मीडिया में आई खबरों से पता चला...।'
उम्रकैद की सजा निलंबित कर दे दी थी जमानत
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को पारित आदेश में दोषियों बिपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मोरधिया की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी। पीठ ने कहा कि दोनों दोषी 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं और उनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है।
बानो की बेटी, परिवार के 7 सदस्यों की हुई थी हत्या
बिलकिस बानो फरवरी, 2002 में गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद भड़के सांप्रदायिक दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई थीं। उस समय वह 21 वर्ष की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं। इस वारदात के दौरान उनकी तीन साल की बेटी समेत परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। दोनों दोषी उन 11 लोगों में शामिल हैं, जिनकी समयपूर्व रिहाई को उच्चतम न्यायालय ने 2024 में रद्द कर दिया था।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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