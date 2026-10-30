बिलकिस बानो गैंगरेप के 2 दोषियों को राहत, SC ने जमानत दी; ट्रायल कोर्ट की शर्तें माननी होंगी
गुजरात दंगों के दौरान हुए बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में दो दोषियों को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के लिए उनके 17 साल तक जेल में रहने का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि जमानत के दौरान उन्हें ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गईं शर्तें माननी होंगी।
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हुए बिलकिस बानो गैंगरेप मामले के दो दोषियों को जमानत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि उन्हें ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई शर्तें माननी होंगी। कोर्ट ने जमानत देने के लिए उनके 17 साल तक जेल में रहने का हवाला दिया। इससे पहले, कोर्ट ने इसी मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे 11 लोगों की समय से पहले रिहाई को रद्द कर दिया था। इन 11 लोगों को 2008 में दोषी ठहराया गया था। उन पर आरोप था कि दंगों के दौरान (जिनमें 1000 लोग मारे गए थे) उन्होंने तीन महीने की गर्भवती बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप किया और उसकी तीन साल की बेटी सहित उसके सात रिश्तेदारों की हत्या कर दी थी। अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया, जिसकी काफी आलोचना हुई।
गुजरात और महाराष्ट्र सरकारों से जवाब मांगा था
2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात के पास सजा कम करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि मुकदमा मुंबई ट्रांसफर हो गया था। इससे इस फैसले के लिए महाराष्ट्र जिम्मेदार हो गया। कोर्ट ने कहा कि 2022 का वह आदेश, जिसमें गुजरात सरकार को सजा में छूट (रेमिशन) पर विचार करने के लिए कहा गया था, धोखाधड़ी से और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर हासिल किया गया था। जस्टस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को बिपिनचंद कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया को रिहा करने का आदेश दिया। मार्च में जोशी और मोधिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 2017 के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उनकी दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा गया था। उसके बाद इस पीठ ने गुजरात और महाराष्ट्र सरकारों से जवाब मांगा था।
17 साल से अधिक समय से जेल में
28 अक्टूबर के अपने आदेश में बेंच ने कहा कि अपीलकर्ता 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं। साथ ही यह भी सच है कि अपीलकर्ताओं में से एक (जोशी) गंभीर रूप से विकलांग है। ऐसे में इस अपील में तथ्यों और कानून, दोनों से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं जिन पर फैसला लिया जाना है। बेंच ने इस बात की ओर भी इशारा किया कि अपीलकर्ताओं में से एक का नाम एफआईआर में नहीं था। उसे लगभग तीन साल के लंबे अंतराल के बाद मामले में फंसाया गया।
ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई शर्तें माननी होंगी
गुरुवार देर रात अपलोड किए गए आदेश में कहा गया है कि इन दोनों को जमानत दी जा रही है, लेकिन इसके लिए उन्हें ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई शर्तें माननी होंगी। जोशी और मोधियान की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा और सोनिया माथुर ने अदालत को बताया कि इन दोनों को नौ अन्य लोगों के साथ, हत्या और गैंगरेप से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था। उन्हें आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी और जुर्माना भी लगाया गया था। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजकुमार भास्कर ठाकरे ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि इन अपराधों में गैंगरेप शामिल है। ठाकरे ने कहा कि निचली अदालतों ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखा था, जो जमानत तय करने के लिए अहम है।
2003 में सीबीआई को सौंपी गई थी जांच
बता दें कि फरवरी 2002 में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस को जलाए जाने के बाद गुजरात में दंगे भड़क गए थे। इन्हीं दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप हुआ था। उस मसय वह 21 साल की थीं और तीन महीने की गर्भवती थीं। दिसंबर 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। अगस्त 2004 में कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को मुंबई ट्रांसफर कर दिया। अगस्त 2022 में दोषियों को सजा में छूट (रेमिशन) देकर रिहा कर दिया गया था। इसके कई साल बाद जोशी और मोधिया ने अपनी अपीलें दायर कीं। बानो ने इस छूट के आदेश को चुनौती दी, जिसे जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तब से ये दोषी गुजरात की जेल में बंद हैं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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