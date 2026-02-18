Hindustan Hindi News
वायरल होने की सनक में चलती गाड़ियों का दरवाजा खोल बनाई थी रील, अब दिल्ली पुलिस ने सिखाया सबक

Feb 18, 2026 12:48 am ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान 22 वर्षीय तुषार पुनिया के तौर पर हुई है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसमें वह दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में अपनी बाइक पर सवार होकर चलती हुए अन्य गाड़ियों के दरवाजे खोलता दिख रहा था।

सोशल मीडिया पर हाल ही में दिल्ली की एक रील वायरल हुई थी, जिसमें दो युवक तेज रफ्तार में बाइक चलाकर साथ में चल रही गाड़ियों के दरवाजे अचानक खोलते नजर आ रहे थे। ऐसे में उसका ड्राइवर भी चौंक जा रहा था और तुरंत दरवाजा बंद कर रहा था इतना रिस्की काम करते हुए ना केवल वे अपनी जान बल्कि अन्य वाहन चालकों की जान भी खतरे में डालते नजर आ रहे थे। जिसके बाद पुलिस ने इस वायरल रील को बनाने वाले युवकों में से एक को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ ना केवल मामला दर्ज कर लिया, बल्कि उसकी बाइक को भी जब्त कर लिया है।

द टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार गिरफ्तार शख्स का नाम तुषार पुनिया, निवासी खजूरी खास है, इस काम में उसका साथ एक अन्य आदमी ने भी दिया था, जिसे पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी सोशल मीडिया पर वायरल होने की सनक में ऐसा खतरनाक स्टंट करते हुए रील बना रहे थे और अन्य वाहन चालकों को परेशान कर रहे थे। वहीं जब इनकी ऐसी खतरनाक स्टंट वाली रील पुलिस तक पहुंची, तो उन्होंने इन बाइकर्स को ढूंढते हुए इनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उसने बताया कि 'सड़क नियमों को ताक पर रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई। वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए थाना न्यू उस्मानपुर ने न्याय संहिता की धारा 281 और (MV मोटर व्हीकल) एक्ट के तहत स्टंटबाजों के खिलाफ कसा शिकंजा।' हालांकि पुलिस ने आरोपियों का जो वीडियो शेयर किया, उसमें आरोपियों के चेहरे नहीं दिखाए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान 22 वर्षीय तुषार पुनिया के तौर पर हुई है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसमें वह नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में अपनी बाइक पर सवार होकर चलती हुए गाड़ियों के दरवाजे खोलता दिख रहा था।

पुलिस ने न्यूज़ एजेंसी PTI को बताया कि आरोपी बाइक पर खतरनाक स्टंट कर रहा था और सोशल मीडिया के लिए रील शूट करने हेतु बस पैसेंजर को परेशान कर रहा था। साथ ही, उसके द्वारा इस्तेमाल में ली गई मोटरसाइकिल पर रजिस्ट्रेशन प्लेट भी नहीं थी। खजूरी खास के रहने वाले पुनिया का साथ इस काम में एक अन्य आदमी ने भी दिया था, जिसे पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई है।

बता दें कि खतरनाक स्टंट वाली यह वीडियो क्लिप 16 फरवरी को सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें एक आदमी बिना रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल चलाते हुए और सड़क के बीच चल रही DTC बस समेत गाड़ियों के दरवाजे खोलते हुए दिख रहा था, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा था। आरोपी ने कथित तौर पर पहचान से बचने के लिए नंबर प्लेट हटा दी थी।

पुलिस ने कहा कि आरोपी की पहचान करने और उसका पता लगाने के लिए एक टीम बनाई गई थी, जिसने इलाके के CCTV फुटेज को स्कैन किया और बदमाश की पहचान के लिए वायरल वीडियो को एनालाइज़ किया। जांच के बाद, आरोपी का पता लगाकर उसे पकड़ लिया गया। जुर्म में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी उसके पास से बरामद करते हुए जब्त कर ली गई है।

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

