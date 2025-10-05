कैब बुक कर आते थे बाइक चुराने, दिल्ली पुलिस गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़ा; 8 बाइक बरामद

दिल्ली में बाइक चोरी का नया तरीका सामने आया है। पुलिस ने दो चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि ये सभी बाइक चोरी के लिए कैब बुक करके आते थे और हाथ साफ देते थे।

दिल्ली की सदर बाजार पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा कर दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर चोरी के आठ दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। इस कार्रवाई से दिल्ली के अलग-अलग थानों में दर्ज चोरी के कुल 8 मामले सुलझ गए हैं। डीसीपी राजा बांठिया ने रविवार को बताया कि सदर बाजार इलाके में वाहन चोरी को रोकने के लिए अहाता किदारा चौकी प्रभारी एसआई प्रशांत शर्मा की टीम को निर्देश दिए गए थे। टीम ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया और संदिग्धों के रूट का पता लगाया।

कैब से आते थे चोरी करने डीसीपी राजा बांठिया ने बताया कि वाहन चोरी करने आए बदमाशों ने एक विशेष मोबाइल नंबर से ओला कैब बुक की थी। सीडीआर और सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण से पता चला कि आरोपी यूपी के शाहजहाँपुर के एक गाँव से सक्रिय थे और अपराध से पहले और बाद में लोनी, गाजियाबाद में रह रहे थे। तकनीकी निगरानी की मदद से 26 सितंबर को आरोपियों की लोकेशन लोनी, गाजियाबाद में पता चली। पुलिस टीम ने तुरंत दबिश दी और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फैज और फैजान के रूप में हुई है। दोनों बरेली जिले के रहने वाले हैं और पेशे से बढ़ई हैं। लेकिन नशे और शराब की लत पूरी करने के लिए वे आसान पैसा कमाने के लिए वाहन चोरी करने लगे।