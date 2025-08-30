बाइक सवारों ने पुलिस का उड़ाया मखौल, ACP की गाड़ी के सामने किया स्टंट, इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल

दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मोदीनगर में बाइक सवार युवकों द्वारा पुलिस के सामने ही स्टंटबाजी करने का मामला सामने आया है। स्टंटबाजी का यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश में जुटी है।

दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मोदीनगर में बाइक सवार युवकों द्वारा पुलिस के सामने ही स्टंटबाजी करने का मामला सामने आया है। स्टंटबाजी का यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश में जुटी है।

गाजियाबाद जिले के मोदीनगर में दिल्ली-मेरठ रोड पर बाइक सवार दो युवकों ने स्टंटबाजी की और फिर पुलिस चकमा देकर फरार हो गए। इतना ही नहीं उन युवकों ने अपनी इस स्टंटबाजी की रील बनाकर खुद ही इंस्टाग्राम पर वायरल कर दी। इंस्टाग्राम पर शुक्रवार को एक वीडियो वायरल हुआ।

वायरल वीडियो में दो युवक बाइक पर सवार दिख रहे हैं। बाइक सवार दिल्ली-मेरठ मार्ग पर नमो भारत ट्रेन के नॉर्थ स्टेशन के पास यू-टर्न से विपरित दिशा में सड़क पर एसीपी मोदीनगर की गाड़ी के सामने जिगजैग ड्राइविंग करते दिख रहे हैं। बाइक सवार खतरनाक ड्राइविंग करते हुए एसीपी की कार के पास जाते हैं। एक पुलिसकर्मी जैसे ही बाइक सवारों की पकड़ने की कोशिश करता है तो युवक बाइक दौड़ा कर भाग जाते हैं।

इसके बाद उन बाइक सवारों ने पूरे घटनाक्रम को अपने हेलमेट में लगे कैमरे से रील बनाकर इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया। रील में पुलिस को चुनौती देता गाना लगाकर पुलिस का मखौल उड़ाया गया है। हालांकि ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।