दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर चाइनीज मांझे से कटी बाइक सवार की गर्दन, दर्दनाक मौत
दिल्ली के शाहीनबाग इलाके में एक बाइक सवार चाइनीज मांझे का शिकार हो गया। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर गर्दन कट जाने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई।
दिल्ली में दर्दनाक घटना सामने आई। यहां चाइनीज मांझा 26 साल के युवक पर कहर बनकर टूटा है। शाहीनबाग इलाके में बाइक पर सवार एक युवक के गले में चाइनीज मांझा फस जाने से उसकी गर्दन कट गई और मौत हो गई। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुई इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।
ज्यादा खून बह जाने से हुई मौत
इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मंगलवार दोपहर पीसीआर पर एक कॉल आई, जिसमें जानकारी दी गई कि एक एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें बाइक सवार के शरीर से खून निकल रहा है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि दिल्ली के जैतपुर का रहने वाला एक युवक घायल अवस्था में पड़ा था और उसको पतंग उड़ाने वाले मांझे से चोट आई थी। गर्दन पर गहरा घाव हो जाने के कारण ज्यादा मात्रा में शरीर से खून बह गया था। अचेतावस्था में पुलिस ने उसे एम्स अस्पताल पहुंचाया लेकिन देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने घायल युवक को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
इस मामले पर ऐक्शन लेते हुए दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 106 के तहत केस दर्ज किया है। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
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