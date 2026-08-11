दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर बाइक सवार कांवड़िये की मौत, यात्रा से वापस लौट रहा था घर
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह वेव सिटी गेट के सामने अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार कांवड़िये की मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची वेव सिटी पुलिस ने परिजनों को सूचित कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
योगेन्द्र सागर, गाजियाबाद
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह वेव सिटी गेट के सामने अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार कांवड़िये की मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची वेव सिटी पुलिस ने परिजनों को सूचित कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
25 वर्षीय दीपांशु मेरठ से लौट रहे थे दिल्ली
पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान दिल्ली के नांगलोई स्थित लोकनायक पुरम कॉलोनी निवासी 25 वर्षीय दीपांशु मेहरा पुत्र रमेश मेहरा के रूप में हुई है। दीपांशु बाइक से मेरठ की ओर से दिल्ली जा रहे थे। बताया गया है कि वह कांवड़ यात्रा में शामिल होकर वापस दिल्ली लौट रहा था।। मंगलवार सुबह करीब पौने आठ बजे वेव सिटी गेट के सामने पहुंचने पर उसकी बाइक की अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई।
अस्पताल पहुंचने पर हो चुकी थी मौत
टक्कर लगने के बाद दीपांशु सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायल को अस्पताल भिजवाया, लेकिन वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक की पहचान के बाद उसके परिजनों को घटना की सूचना दी। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग गाजियाबाद के लिए रवाना हो गए।
पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी कैमरे
एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल ने बताया कि प्रथमदृष्टया अज्ञात वाहन की टक्कर से हादसा होना सामने आया है। दुर्घटना के कारणों और टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान के लिए एक्सप्रेसवे तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हादसा किस वाहन से हुआ और टक्कर के बाद वाहन किस दिशा में गया। एसीपी का कहना है कि घटना के संबंध में अभी परिजनों की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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