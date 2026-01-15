गुरुग्राम में बाइक राइडर से कर रहा था अश्लील इशारे, बीच सड़क लड़की ने कर दी कुटाई; VIDEO वायरल

संक्षेप: इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर युवती ने बाइक राइडिंग के दौरान अश्लील इशारा करने वाले युवक का पीछा कर उसकी पिटाई कर दी। युवक ने अपनी गलती स्वीकार कर हाथ जोड़कर माफी मांगी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।

एक बाइक सवार युवती से अश्लील हरकत करना एक युवक को तब भारी पड़ गया जब युवती ने बाइक से पीछा कर उसकी पिटाई कर दी। युवती ने तीन वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किए हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल युवती के इंस्टाग्राम अकाउंट पर करीब 12.5 हजार फॉलोअर्स है। उसके इस वीडियो पर अब तक आठ हजार से ज्यादा लोगों ने कमेंट कर कर उसके इस कदम की सराहना की। घटना 13 जनवरी की बताई जा रही है। युवती अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए बाइक राइडिंग का कंटेंट शूट कर रही थी, तभी ई-रिक्शा में सवार एक युवक ने उसकी तरफ अश्लील इशारा किया। युवती ने ई-रिक्शा रुकवाया और जब युवक से ऐसा करने का कारण पूछा तो वह मुकर गया। इस पर युवती ने उसे बताया कि उसके बाइक के कैमरे में सब रिकॉर्ड हो गया है। इसके बाद युवती ने उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए।

युवक बोला, मुझसे गलती हो गई सोशल मीडिया पर वायरल पहले वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक बार-बार यह कहता रहा कि मुझसे गलती से हो गया। युवती ने उससे कहा कि ऐसी हरकत जानबूझकर की जाती हैं। युवती ने वीडियो के कैप्शन में एक सशक्त संदेश भी दिया कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी।